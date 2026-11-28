Die Krise in Nahost hat die internationalen Energiemärkte stark beeinflusst. Aber wie macht sich das diesen Winter für die Thüringer Verbraucher bemerkbar?

Die Krise in Nahost hat die internationalen Energiemärkte stark beeinflusst. Aber wie macht sich das diesen Winter für die Thüringer Verbraucher bemerkbar? Erfurt - Mehrere Thüringer Energieanbieter wollen ihre Strom- und Gaspreise im Winter nicht erhöhen - oft gibt es aber noch keine endgültige Berechnung.

"Die Preise unserer Grundversorgung bleiben über den Jahreswechsel und den Winter stabil. Und das, obwohl wir Energie für 2027 deutlich teurer einkaufen müssen als noch vor einem Jahr", teilte etwa die Thüringer Energie AG mit. Auch die Stadtwerke Jena wollen die Strom- und Gaspreise "aus heutiger Sicht" stabil halten. Die Stadtwerke in Weimar rechnen noch.

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Auch die Erfurter Stadtwerke teilten mit, die Gaspreise für 2027 seien noch nicht berechnet. Beim Strompreis sei hingegen schon klar, dass es eine Preiserhöhung geben müsse. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden gehe es um eine Mehrbelastung von rund 35 Euro jährlich. Die geplante Stromsteuersenkung würde das aber mehr als ausgleichen.