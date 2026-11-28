Backen und viel Katzenkuscheln: So liebevoll verbringt Musikerin Taylor Swift ihre Zeit mit den vier Nichten ihres Partners Travis Kelce.

Wenn sie die Mädchen trifft, backt sie mit ihnen Sauerteigbrot mit bunten Streuseln.und die Kinder inzwischen stehen, war auch bei einem kürzlichen Footballspiel zu sehen.

Auf der Tribüne saßen die Mädchen abwechselnd auf ihrem Schoß. Als Onkel"Im Moment stecken wir sehr tief in einer Sauerteigobsession. Ich habe an einem für die Mädchen getüftelt, weil sie alles lieben, was mit Regenbogen zu tun hat: Funfetti-Sauerteig" , schilderte sie. Ohne bunte Streusel geht bei den Treffen scheinbar nichts: "Sie lieben Streusel.

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Wir tun Streusel in alles, wenn wir Zeit miteinander verbringen.