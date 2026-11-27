Die deutsche Ausnahmeproduktion „Heimat“ wurde von Stanley Kubrick gefeiert und international für ihre monumentalen Breite gelobt. Nun könnt ihr sie als Black-Friday-Deal bei Amazon ergattern.

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Ein Geflecht aus Handlungen, die 160 Jahre umspannen. 160 Jahre Krieg, sozialpolitische Zerwürfnisse, romantische Tragödien, Familienzwist und Identitätssuche – aber auch persönliche Erfüllung, Träume, Fortschritt und Momente der Beschaulichkeit: Die international umjubelte Filmserie „ Gelobt werden aber nicht bloß die gewaltigen Ausmaße dieses Projektes, sondern auch seine filigranen Alltagsbeobachtungen und ausgewogenen Reflexionen des Heimatbegriffs.

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“, der quasi einen Ableger darstellt, sowie den Epilog „Heimat-Fragmente: Die Frauen“. Des Weiteren befinden sich in den Editionen der Dokumentarfilm „Damit ist der Inhalt der „Heimat“-Komplettboxen aber noch immer nicht ausgeschöpft: Als Extras sind eine Dokumentation über die Entstehung der Reihe, Interviews und Fragerunden, sechs Konzertmitschnitte sowie die Dokumentationen „Ein Denkmal für den Hunsrück“, „Bis zum Augenblick der Wahrheit“ und „Einer für Schabbach“ enthalten. Der „Heimat“-Zyklus fokussiert sich auf das Dorf Schabbach im Hunsrück.