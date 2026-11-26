Bundesweit hatten NRW-Hochschulen zum Wintersemester um Studierende geworben, denn der Abijahrgang war klein. Jetzt gibt es Zahlen.

Grund für die Kampagne war die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren an den Gymnasien in NRW. Dadurch gab es diesen Sommer nur rund 27.000 Abiturientinnen und Abiturienten in NRW. 2025 waren es noch rund 72.000.

Die Botschaft der Kampagne lautet auch: Wegen des kleinen Abi-Jahrgangs sind die Chancen auf einen Studienplatz in NRW in diesem Jahr spürbar besser. -Kanälen eingeblendet. Mit Erfolg? Ob die Kampagne zusätzliche Studierende nach NRW geholt hat, lässt sich nicht direkt messen.

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Klar ist zumindest: Die Hochschulen kommen zum Wintersemester glimpflicher davon als befürchtet. Zum Wintersemester 2026/27 haben sich rund 78.900 junge Menschen erstmals an einer Hochschule in NRW eingeschrieben. Das sind 15,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die das Statistische LandesamtAm stärksten trifft der kleine Jahrgang die Universitäten.