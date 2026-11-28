So hoch ist der Schuldenberg von Patricia Blanco
Zu wenige Fernsehauftritte, ein glückloser Ex-Manager und ein wachsender Schuldenberg: Patricia Blanco ist in einer finanziellen Schieflage - und zieht nun Konsequenzen. Statt auf Fernseh-Engagements zu setzen, plant sie eine Rückkehr zu ihren beruflichen Wurzeln.
Zu wenige Fernsehauftritte, ein glückloser Ex-Manager und ein wachsender Schuldenberg: Patricia Blanco ist in einer finanziellen Schieflage - und zieht nun Konsequenzen. Statt auf Fernseh-Engagements zu setzen, plant sie eine Rückkehr zu ihren beruflichen Wurzeln.
Patricia Blanco hat erstmals offengelegt, wie tief sie in den roten Zahlen steckt.
"Es geht schon um rund 50.000 Euro", sagte die Reality-TV-Teilnehmerin der "Bild". Aus der Ruhe bringt sie diese Summe offenbar nicht.
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