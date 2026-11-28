Zu wenige Fernsehauftritte, ein glückloser Ex-Manager und ein wachsender Schuldenberg: Patricia Blanco ist in einer finanziellen Schieflage - und zieht nun Konsequenzen. Statt auf Fernseh-Engagements zu setzen, plant sie eine Rückkehr zu ihren beruflichen Wurzeln.

Zu wenige Fernsehauftritte, ein glückloser Ex-Manager und ein wachsender Schuldenberg: Patricia Blanco ist in einer finanziellen Schieflage - und zieht nun Konsequenzen. Statt auf Fernseh-Engagements zu setzen, plant sie eine Rückkehr zu ihren beruflichen Wurzeln.

Patricia Blanco hat erstmals offengelegt, wie tief sie in den roten Zahlen steckt.

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"Es geht schon um rund 50.000 Euro", sagte die Reality-TV-Teilnehmerin der "Bild". Aus der Ruhe bringt sie diese Summe offenbar nicht.