Was haben Titanic, Gutscheine und Betrug gemeinsam? Das zeigt euch die Polizei Freiburg auf Instagram – und warnt vor Love Scamming.

Heutzutage muss man sich schon etwas einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu lenken. Die Polizei Freiburg hat das offenbar verstanden. Auf Instagram hat sie die Videoreihe „Geschichten der Brüder Scam“ gestartet, um vor Betrugsmaschen zu warnen.

Polizei Freiburg parodiert Titanic, um vor Love Scamming zu warnen Im neuesten Clip wird eine bekannte Szene aus „Titanic“ parodiert. Jack bittet Rose um Geld, damit er auf ein Rettungsboot gehen kann. 5.000 Euro in Steam-Gutscheinen. Nachdem Rose ihm die Codes per Messenger zugeschickt hat, taucht Jack unter. Und zwar wortwörtlich.

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„Ganz großes Kino“: Netz feiert Polizei Freiburg In den Kommentaren kommt der Clip richtig gut an. Einige feiern das Video als „gut gemacht“ oder „ganz großes Kino“. Auch von anderen Polizeidienststellen gibt es Zuspruch. Denn bei all dem Humor geht es im Kern um eine ernste Betrugsmasche: Love Scamming.

Leo Eder fasst für euch zusammen, worum es geht: Love Scamming: So funktioniert die Betrugsmasche Betrüger täuschen beim Love Scamming echte Gefühle vor. Bauen eine emotionale Bindung und Vertrauen zu ihren Opfern auf. Dann brauchen sie plötzlich finanzielle Hilfe. Nehmen das Geld – und sind weg.

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In der Caption nennt die Polizei Freiburg ein paar wichtige Warnhinweise, die wir nicht besser hätten formulieren können: Was Love Scamming für Betroffene bedeutet, zeigt die ZDF-Doku „Alles Lüge, alles Fake – Liebesbetrug im Netz“. Darin erzählen Opfer der Betrugsmasche ihre Geschichten. Einen Ausschnitt könnt ihr euch hier anschauen: Die ganze Doku findet ihr hier in der ARD-Mediathek. Dir gefällt SWR3?

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