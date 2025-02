So lagern Sie Zitronen richtig und vermeiden Schimmel

Lernen Sie, wie Sie Ihren Zitronen optimal Haltbarkeit verleihen und Schimmelbildung vorbeugen können. Tipps zur Lagerung, Reinigung und Auswahl von Zitronen.

Zitronen sind vielseitige und gesunde Früchte, die dank ihres hohen Vitamin-C-Gehalts in vielen Rezepten und Getränken zum Einsatz kommen. Doch Zitronen sind empfindliche Früchte, die leicht schimmeln können. Gerade Bio- Zitronen sind anfällig für Pilzbefall, da sie nicht mit chemischen Pestiziden behandelt werden. Um die Haltbarkeit von Zitronen zu verlängern und Schimmelbildung zu vermeiden, gibt es einige Tipps und Tricks.

Zunächst ist es wichtig, Zitronen nach dem Einkauf aus dem Netz zu nehmen und direkt zu lagern. Angedöste Exemplare sollten an erster Stelle verbraucht werden. Zitronen sollten niemals direkt neben anderen Obstsorten gelagert werden, die viel Ethylen verströmen, da dies den Reifeprozess der Zitronen beschleunigt und zu schnellerem Schimmeln führt. Ethylen produzierende Früchte sind Bananen, Äpfel, Tomaten und Nüsse.Beim Waschen der Zitronen empfiehlt es sich, diese mit warmem Wasser abzuspülen und anschließend mit einem Tuch abzutrocknen. Alternativ können sie auch mit Essigwasser gereinigt werden, da dies gegen Schimmelsporen wirkt. Um Feuchtigkeit zu absorbieren und Schimmelbildung zu vermeiden, können Zitronen auf Zeitungspapier oder Küchenpapier gelegt oder in einzelne Blätter Küchenpapier gewickelt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Lagerung in einem Einmachglas mit Küchenpapier, welches das Glas auskleidet. Das Glas wird verschlossen und im oberen Fach des Kühlschranks aufbewahrt. Zitronen können auch in einem Zipperbeutel gelagert werden, aus dem möglichst viel Luft entfernt wird. Dieser Tipp eignet sich besonders für bereits geschnittene Zitronen. Die Lagerung in einem Obstkorb ist ebenfalls empfehlenswert, da hier die Luft zirkulieren kann. Bei richtiger Lagerung halten sich Zitronen im Schnitt zwischen vier und sechs Wochen





