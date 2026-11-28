Die deutschen Skispringer kommen zum Start in den Weltcup-Winter überhaupt nicht in Schwung – ganz im Gegenteil. Sogar Legende Sven Hannawald zeigt sich ratlos.

Die deutschen Skispringer haben beim Weltcup im finnischen Ruka ihr nächstes Debakel erlebt. Olympiasieger Philipp Raimund schied genau wie Max Unglaube bereits nach dem ersten Durchgang aus.

Felix Hoffmann und Ben Bayer waren schon in der Qualifikation gescheitert. Bester Springer aus dem Team des neuen Bundestrainers Andreas Mitter war Andreas Wellinger. Der 31-Jährige belegte mit Sprüngen auf 138 und 132,5 Meter allerdings auch nur den 21. Platz.

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Pius Paschke, der es als einziger weiterer Deutscher in den zweiten Durchgang der besten 30 Springer schaffte, landete auf Rang 22. Der 36-Jährige hatte Probleme mit einer Erkältung und sprang laut Mitter quasi „aus dem Bett raus“. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Stephan Embacher mit Sprüngen auf 145 und 143 Meter.