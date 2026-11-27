Einmal ein Video auf Insta geguckt, in dem auf einem Staubsauger Wackelaugen kleben. Und dein Feed ist voll von Wackelaugenvideos! Wie kommst du aus dem Algorithmus wieder raus?

Instagram, Tiktok, Facebook und Co. schauen dir genau zu: Sie merken sich jedes Like, jedes übersprungene Video und jede Suche. Daraus basteln sie deinen persönlichen Feed.

Du siehst also nicht einfach alle Beiträge von den Accounts, denen du folgst. Stattdessen zeigen dir die Plattformen vor allem Inhalte, von denen ihre Algorithmen glauben, dass sie dich interessieren. Das ist oft so nervig!

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In SWR3 MOVE hat Benedikt Lawen mit Jo Bager vom c't-Magazin darüber gesprochen, warum sogenannte Wortfilter bestimmte Begriffe rauswerfen und wie ihr dem Algorithmus wenigstens ein bisschen entkommt: So entkommst du dem Algorithmus auf Instagram und Tiktok Erst einmal zu Instagram: Dort wird dir standardmäßig ein Feed gezeigt, der nach vermutetem Interesse sortiert ist. Dabei berücksichtigt die App unter anderem also: Du kannst den Feed bei Instagram aber zumindest vorübergehend umstellen: Der Haken: Instagram merkt sich diese Auswahl nicht dauerhaft.