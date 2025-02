So Reinigen Sie Silber am besten: Hausmittel und Tipps

Viele wissen nicht, wie man Silber am besten reinigt. Dieser Artikel gibt Tipps zu Hausmitteln und anderen Methoden, um Silberwaren wieder zum Leuchten zu bringen.

Viele kennen das Problem: Man holt eine lange nicht getragene Silber kette oder teures Silber besteck hervor und entdeckt dunkle Verfärbungen auf dem Silber . Das ist ganz natürlich und liegt an einer chemischen Reaktion. Silber ist ein Edelmetall und reagiert mit dem Schwefelwasserstoff, der in der Luft enthalten ist, zu Silber sulfid. Diese Beläge sind nicht gefährlich, sehen aber unschön aus.

Um das Silber wieder auf Hochglanz zu bringen und schonend zu reinigen, gibt es verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Entscheidend für die Wahl der Reinigung ist das Material, die Verarbeitung, die Stärke der Verschmutzung und auch die Zeit, die man aufwenden möchte, um das Silber zu reinigen. Als Reinigungspaste einfach Backpulver mit etwas Wasser vermischen und das Silber damit vorsichtig polieren. Danach spült man den Schmuck oder das Besteck mit Wasser ab und trocknet es mit einem weichen Baumwolltuch. Auch Zahnpasta eignet sich zur Reinigung. Es ist allerdings wichtig, dass die Zahnpasta keine Schleifpartikel enthält, da diese den Schmuck oder das Besteck zerkratzen können. Die milde Zahnpasta wird auf das Silber aufgetragen und wirkt kurz ein. Danach mit Wasser abspülen und mit einem weichen Baumwolltuch trocken polieren. Zitronensaft und Natron sind ebenfalls geeignet für die Reinigung von Silber. Dafür legt man Besteck oder Schmuck zunächst 30 Minuten lang in eine Schüssel mit Zitronensaft und danach in ein Wasserbad mit Natron. Dadurch verstärkt sich der Reinigungsprozess. Ein Bad funktioniert auch mit Wasser und Kernseife.Wenn der Belag nur aus Silbersulfid besteht, also nur angelaufen ist, dann hilft unter Umständen bereits warme Kochsalzlösung, in die ein Stück Aluminiumfolie und der Gegenstand aus Silber gegeben werden. Hierfür kleidet man eine Schüssel mit Aluminiumfolie aus, legt das Silberbesteck oder den Schmuck hinein und gießt mit heißem Salzwasser auf - zwei bis drei Teelöffel Salz kommen dabei auf einen Liter Wasser. Es ist auch möglich, das Besteck oder den Schmuck direkt mit Alufolie zu umwickeln und dann ins Wasser zu legen. Durch den elektrochemischen Prozess wird das Silbersulfid vom Silber getrennt und die dunklen Rückstände verschwinden. Nach dem Vorgang sollte man das Silber mit einem weichen Tuch trocknen und den Raum lüften. Nachteile der Methode: Aluminium ist weder für die Umwelt noch für die Gesundheit gut und bei dieser Methode wird immer ein wenig Silber abgetragen. Das Aluminiumbad eignet sich außerdem nicht für die Reinigung von Schmuck mit Perlen oder Edelsteinen, da es diese angreifen könnte. Abseits der bereits genannten Methoden kann man auch spezielle Silberreinigungsmittel verwenden. Für Besteck eignen sich beispielsweise Silberputztücher, da sie eine glatte Oberfläche haben. Bleichmittel auf Sauerstoff- oder Chlorbasis solle man vermeiden, sagt Haushaltsexperte Bernd Glassl.Bei der Reinigung von Pasten müsse man beachten, dass diese in Verzierungen und Vertiefungen haften bleiben können. 'Mit Wattestäbchen könnte man diese Stellen nachbehandeln', empfiehlt Haushaltsexpertin Anett Großmann-Nörr.Schon das regelmäßige Tragen des Schmucks und die Benutzung des Bestecks haben einen vorbeugenden Effekt. Anett Großmann-Nörr zufolge sei zum Beispiel bei Silberbesteck eine gründliche Reinigung nur ein- bis zweimal im Jahr nötig, wenn man es öfter einsetze.Es sei schonender, Silberbesteck mit der Hand zu spülen. Auch das Aneinanderstoßen der Teile hinterlasse sichtbare Kratzer auf dem Silber, so Großmann-Nörr. Wer aber trotzdem die Reinigung in der Spülmaschine nutzt, am besten einen Besteckkarton beziehungsweise eine Schmuckschatulle. Auch in Baumwolltücher eingewickelt bleibt das Silber länger schön. Je weniger es mit Luft in Berührung kommt, desto besser. Legt man Kreide neben das Silber, zieht diese die Feuchtigkeit in der Luft an. Je geringer die Luftfeuchtigkeit ist, desto länger hält das Silber. Auch Cent-Münzen können helfen: Das Kupfer reagiert früher mit dem Schwefelwasserstoff als Silber, sodass Schmuck oder Besteck länger verschont bleiben





