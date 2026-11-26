Noch vor seiner Premiere als 'Wetten, dass..?'-Moderator feiert Bill Kaulitz sein Kinodebüt. Wie er sich im Horrorfilm 'Brute 1986' schlägt.

, 37, ist nun auch als Schauspieler auf der Kinoleinwand zu sehen. An diesem Donnerstag startet mit "Brute 1986" sein erster Kinofilm, in dem er nicht nur als Synchronsprecher mitwirkt, sondern selbst vor der Kamera steht.

Für sein Kinodebüt hat sich der Wahl-Kalifornier in die Welt des Horrorkinos gewagt. Unter der Regie des DeutschenDer Film führt zurück ins Jahr 1986, in die Blütezeit des Glam Metal. Die fiktive Rockband Leather Kobra verschlägt es für einen Musikvideodreh in eine abgelegene Westernstadt. Dort bekommen es die Musiker mit einer mordlustigen Familie zu tun.

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Kaulitz übernimmt die Rolle des Schlagzeugers Johnny, der heimlich eine Beziehung mit seinem Bandkollegen Bobby führt. Marcel Walz Mitte November in der "Bild"-Show "Trash Table" verriet, ging Kaulitz mit großem Ehrgeiz an seine neue Aufgabe heran: "Er war so unglaublich gut vorbereitet. Der hat das Ganze so super ernst genommen.