Die RAM-Krise spitzt sich zu: Selbst Hersteller haben Probleme, an Speicherchips zu gelangen. Was das für die Preise von DDR4 und DDR5 bedeutet.

seit Monaten steigen, haben inzwischen selbst Elektronikhersteller Schwierigkeiten, an Speicherchips zu gelangen. Wie das Wall Street Journal am 26. November berichtet hat, haben insbesondere kleinere Unternehmen eigene Krisenstäbe eingerichtet, deren Mitarbeiter sich gezielt mit der Beschaffung von Speicherchips beschäftigen.

Dabei würden sie inzwischen auch auf Handelsplattformen wie Ebay zurückgreifen. Die Mitarbeiter der besagten Krisenstäbe sollen Hunderte Zwischenhändler kontaktieren und selbst Kleinstmengen von fünf bis zwölf Speicherchips aufkaufen. Gemeint sind dabei einzelne DRAM-Chips und keine fertig bestückten Speichermodule, wie sie beispielsweise in Gaming-PCs zum Einsatz kommen. Der taiwanische Speicherhersteller Apacer hat dem Bericht zufolge inzwischen sogar Kredite aufgenommen.

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Damit wolle das Unternehmen sicherstellen, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, sobald ein Händler entsprechende Speicherchips anbieten kann. Die Herausforderung besteht dementsprechend nicht mehr allein darin, Speicher zu einem wirtschaftlich vertretbaren Preis einzukaufen, sondern Für kleinere Elektronikhersteller gestaltet sich die Situation besonders schwierig. Während Unternehmen wie Apple, Amazon und Microsoft ihre Versorgung über langfristige Lieferverträge absichern können, sind kleinere Abnehmer verstärkt auf Zwischenhändler angewiesen.