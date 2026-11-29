'Maxton Hall' hat Andrea Guos Leben auf den Kopf gestellt. Nun steht der Schauspielerin ein emotionaler Abschied bevor.

wurde die österreichische Schauspielerin einem internationalen Publikum bekannt. Der große Hype um das Format stellte ihr Leben gehörig auf den Kopf. Im Interview mitDer Erfolg der Serie habe ihr viele neue Türen geöffnet, erzählte sie.

So habe sie interessante Menschen kennengelernt und an Orten gedreht, die sie ohne das Projekt wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen hätte. Im Dezember steht nun ein besonderer Moment bevor: Die dritte und zugleich letzte Staffel von "" feiert Premiere. Für die Schauspielerin ist das ein Anlass, dankbar auf all die neuen Erfahrungen zurückzublicken.

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"Überhaupt nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Natürlich hofft man immer, dass ein Projekt die Menschen berührt und gut ankommt. Aber dass die Serie international so viele Menschen erreicht, war schon eine riesige Überraschung" , verriet sie. Mit dem Erfolg vergrößerten sich nicht nur ihr berufliches Netzwerk und die Zahl der Drehorte, an denen sie arbeiten durfte.