Beim FC Bayern ist die Lage zurzeit auf vielen Ebenen angespannt. Die Frage ist: Wie kommt der Rekordmeister durch das restliche Jahr? SPORT1 gibt einen Überblick über die nächsten Gegner.

bedeutete die erste Pflichtspielpleite der laufenden Saison. Und dennoch gibt der Rekordmeister derzeit Anlass zur Sorge. Da wäre zum einen die angespannte Personalsituation. Torjäger Harry Kane fällt beispielsweise noch länger aus.

Und auch sportlich wirkt die Mannschaft von Vincent Kompany aktuell nicht mehr so gefestigt wie noch in den vergangenen Jahren. Der FC Bayern muss bis Weihnachten noch sechs Spiele bestreitenSo lautet die entscheidende Frage: Wie lange hält dieser Trend an? Geraten die Bayern mit ihrem ausgedünnten Kader und den zahlreichen Nebenschauplätzen in den kommenden Wochen womöglich aus der Spur?gibt einen Überblick über die Aufgaben, die den Münchnern bis zur Winterpause noch bevorstehen.

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Am Samstag steht für den Meister zunächst das Bundesliga-Auswärtsspiel beim Hamburger SV anDanach geht es in der Liga mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn weiter. Am 8. Dezember wartet in der Champions League die nächste Aufgabe vor eigenem Publikum.