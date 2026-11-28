So startet ihr eure Lego-Pokémon-Sammlung, ohne viel Geld auszugeben
Ein kleines rosa Pokémon betritt die große Bühne und schont dabei euren Geldbeutel.
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). Kein anderes Lego-Taschenmonster ist so einfach zu fangen. Es ist dadurch ein toller Startpunkt oder einfach ein kleiner Begleiter für den Schreibtisch. Das Set mit der Nummer 72159-Set beinhaltet eine kleine mitgelieferte Bühne und das Pokémon Pummeluff selbst.
Das Monster gehört dabei zu denKinder ab sieben Jahren bauen mit diesem Set eine kleine Bühne samt zwei Lautsprechern und einem Mikrofon auf. Um die Funktionen des verbauten Smart Tags in der Pummeluff-Figur freizuschalten, benötigt ihr allerdings ein teureres All-in-1-Spielset mit einem Smart Brick (Lego-Pummeluff erreicht auf Amazon aktuell eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 Sternen. Zusätzlich wurden allein im letzten Monat mehr als 1.000 Exemplare verkauft. Käufer kritisieren allerdings, dass der Smart Brick für die wichtigen Sound-Funktionen nicht enthalten ist.
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