So überspringt ihr die Zeit in Kingdom Come Deliverance 2

In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Zeit voranzutreiben. Ob mit der Warten-Funktion, dem Schlafen oder der Schnellreise - hier erfahrt ihr, wie es funktioniert.

In Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr oft für bestimmte Quests die Zeit überspringen. Doch welche Möglichkeiten gibt es genau, um die Zeit vorzuspulen? Welche Optionen ihr habt und wie es auf PC, PS5 und Xbox funktioniert, erfahrt ihr hier. \Warten-Funktion nutzen Manchmal wollt ihr einfach die Zeit schneller vergehen lassen, sei es, um auf eine bestimmte Tageszeit zu warten oder um Quests voranzutreiben. Mit der Warten-Funktion geht das immer und überall.

So funktioniert es: PC: Drückt die T-Taste. PS5: Drückt das Touchpad. Xbox: Drückt die Ansichtstaste (das kleine Symbol mit den zwei Fenstern). Ein 24-Stunden-Rad erscheint, das die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Mit dem Zeiger könnt ihr einstellen, wie viele Stunden ihr warten möchtet. Beachtet dabei, dass das Warten euren Hunger und eure Energie heruntersetzt. \Über Schlafen Zeit vorspulen Eine weitere Möglichkeit, die Zeit voranzutreiben, ist das Schlafen. Sucht euch ein Bett in einer Schenke (Vorher beim Wirt die Übernachtungskosten zahlen) oder an einem anderen sicheren Ort. Übernachtet nie in fremden Betten! Beim Schlafen könnt ihr nicht nur die Zeit überspringen, sondern auch eure Energie wiederherstellen und das Spiel speichern . Das ist viel besser, als einen Retterschnaps zu benutzen. Über das Lesen von Fertigkeitenbüchern vergeht die Zeit ebenfalls schnell. Allerdings könnt ihr ausgelesene Bücher nicht erneut benutzen. \Schnellreise nutzen Während der Schnellreise vergeht auch Zeit. Wenn ihr euch beispielsweise nachts ein Pferd gestohlen habt, könnt ihr so lange zwischen weit entfernten Orten hin- und herreisen , bis es Tag wird und der Pferdeschwarzmarkt öffnet. So kann euch das Pferd nicht weglaufen, wenn ihr absteigt. Wo ihr alle Schnellreisepunkte finden könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide. In unserer Komplettlösung mit allen Guides findet ihr weitere Anleitung zu allen Aspekten von Kingdom Come Deliverance 2





