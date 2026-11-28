Scarlett Johansson ist zweifache Mutter. Seit sie Kinder hat, sieht sie vieles anders. Das hat auch ihre Arbeit als Schauspielerin geprägt.

Scarlett Johansson ist zweifache Mutter. Seit sie Kinder hat, sieht sie vieles anders. Das hat auch ihre Arbeit als Schauspielerin geprägt. , 42, auch als Schauspielerin verändert.

"Ich wähle Filme nicht unbedingt mit Blick auf meine Kinder aus, aber eines kann ich sagen: Ich glaube, Eltern zu werden, verändert deine DNA. Das tut es einfach", sagte sie im GesprächNicht nur ihre Arbeit, auch ihren Blick auf das Leben habe das Muttersein verändert. Ihre Sichtweise auf "die eigenen Eltern, die eigene Sterblichkeit, auf einfach alles" sei heute anders.

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Zudem werde man möglicherweise mitfühlender und müsse akzeptieren, "dass man eigentlich nichts wirklich kontrollieren kann und dass sich alles ständig verändert". Diese Erkenntnisse flössen auch in ihre Arbeit ein.