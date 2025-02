So Viel Verdienen Piloten In Deutschland

Piloten sind für viele Kinder ein Traumberuf. Der Beruf erfordert jedoch eine lange und kostspielige Ausbildung. Das Gehalt von Piloten ist enorm unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Erfahrung, Airline und Einsatzgebiet.

Piloten sind für viele Kinder ein Traumberuf. Wer diesen Traum verwirklichen möchte, muss eine lange und kostspielige Ausbildung absolvieren. Laut der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit können die Ausbildungskosten je nach Ausbildungsstätte zwischen 60.000 und 120.000 Euro betragen. Die Ausbildung besteht aus der Ausbildung zum Berufspiloten und der Ausbildung zum Verkehrspiloten.

Berufspiloten dürfen kleinere Maschinen fliegen oder als Co-Piloten in großen Flugzeugen arbeiten, während Verkehrspiloten auch größere Passagierflugzeuge fliegen dürfen. Nach genügend Berufserfahrung können sie zum Kapitän aufsteigen.Das Gehalt von Piloten ist enorm unterschiedlich. Das Einstiegsgehalt eines Ersten Offiziers liegt zwischen 1.500 und 6.500 Euro brutto im Monat. Als Kapitän kann man zwischen 3.000 und 12.000 Euro pro Monat verdienen. Die genaue Aussage des üblichen Gehalts ist jedoch schwierig, da die Unterschiede zwischen den Airlines groß sind und das Gehalt auch vom Geschäftsfeld abhängt. Gemäß Angaben der Vereinigung Cockpit liegen die durchschnittlichen Jahresgehälter für Erste Offiziere bei 100.000 Euro und für Kapitäne, die Mittelstrecke fliegen, bei etwa 135.000 Euro.Viele Fluggesellschaften geben die genauen Gehälter ihrer Piloten nicht öffentlich bekannt. Auf Anfrage von RTL sagten Lufthansa, Eurowings und Tuifly, dass sie diese Informationen nicht veröffentlichen. Nur Condor ist bereit, über die Gehälter zu sprechen: „Das Gehalt von Cockpitmitarbeitern setzt sich grundsätzlich aus mehreren Bestandteilen zusammen, die aufgrund verschiedener Faktoren wie beispielsweise Erfahrungsgrad, Firmenzugehörigkeit oder Einsatztagen variieren“, teilt die Airline mit. Trotzdem gelangen die Gehälter anderer Fluggesellschaften immer wieder an die Öffentlichkeit. Anfang 2025 berichtete das Handelsblatt über die unterschiedlichen Gehälter bei der Lufthansa und Eurowings - beide Airlines gehören zur Lufthansa Group. Demnach liegt das Einstiegsgehalt für Erste Offiziere bei der Lufthansa bei 88.600 Euro brutto pro Jahr. Bei Eurowings verdienen Berufseinsteiger weniger: 70.200 Euro pro Jahr beziehungsweise 5.850 Euro monatlich. Kapitäne der höchsten Senioritätsstufe können laut Handelsblatt bei Eurowings maximal 202.300 Euro Fixgehalt bekommen. Noch besser verdienen ihre Kollegen bei der Stammmarke Lufthansa: Bis zu 281.300 Euro brutto jährlich sollen hier möglich sein. Zählt man dann noch Sonderzahlungen und Gewinnbeteiligungen dazu, ist ein Jahresgehalt von insgesamt rund 300.000 Euro möglich





