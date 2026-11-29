Khadijah Haqq legt im Scheidungsstreit ihre Finanzen offen. Zwischen hohen Ausgaben und Schulden fordert sie nun Unterhalt.

mit ihrem getrennt lebenden Ehemann Bobby McCray. Im Zuge dessen hat sie nun offengelegt, wie es finanziell um sie steht.vorliegen, geht hervor, dass die Reality-Bekanntheit im Jahr 2026 durchschnittlich 5.241 Dollar im Monat verdient.

Hinzu kommen monatliche Folgevergütungen in Höhe von 437 Dollar . Ihre Ausgaben liegen allerdings deutlich darüber: Nach eigenen Angaben benötigtrund 13.000 Dollar monatlich. Um diese finanzielle Lücke zu schließen, fordert sie von ihrem Noch-Ehemann insgesamt 7.000 Dollar Unterhalt pro Monat – für sich und die gemeinsamen Kinder.

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Darüber hinaus verlangt sie weitere 100.000 Dollar von Bobby. Mit dieser Summe möchte sie die Anwaltskosten begleichen, die im Zuge der Trennung angefallen sind.detailliert offen, wofür sie ihr Geld ausgibt. Den größten Posten macht mit 4.000 Dollar monatlich die Miete aus. Für Bildungskosten veranschlagt sie weitere 2.600 Dollar , während sie für Lebensmittel rund 1.900 Dollar ausgibt.