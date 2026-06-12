Social-Media-Führerschein für Niedersachsens Schüler: Medienkompetenz praxisnah vermitteln

Niedersachsen führt einen Social-Media-Führerschein ein, um Schülerinnen und Schülern ab der siebten Klasse Medienkompetenz zu vermitteln. Das Materialpaket des NLQ ermöglicht den Einsatz von Smartphones im Unterricht und behandelt Nutzungsverhalten, Algorithmen und gesellschaftliche Auswirkungen. Lehrer Hans-Jakob Erchinger berichtet von seinen Erfahrungen.

In der aktuellen Diskussion um Social-Media-Verbote für Jugendliche unter 16 Jahren steht die Vermittlung von Medienkompetenz im Fokus. Viele Experten betonen, dass Medienbildung allein jedoch nicht ausreicht, um Jugendliche vor den Gefahren sozialer Netzwerke zu schützen.

In Niedersachsen wurde daher ein neues Konzept entwickelt: der Social-Media-Führerschein, der seit diesem Schuljahr flächendeckend eingesetzt werden kann. Das Materialpaket wurde vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) erstellt und ermöglicht Lehrkräften, das Thema Social Media praxisnah im Unterricht zu behandeln. Besonders innovativ ist der Einsatz von Smartphones während der Unterrichtsstunden, bei dem Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte mit den gängigen Apps wie TikTok, Instagram oder Snapchat nutzen dürfen.

Ziel ist es, nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern die Jugendlichen aktiv mit den Mechanismen und Risiken sozialer Medien zu konfrontieren. Der Lehrer und NLQ-Mitarbeiter Hans-Jakob Erchinger hat das Materialpaket in einer siebten und einer achten Klasse getestet und später auch eine zehnte Klasse einbezogen. Seiner Erfahrung nach reagierten die Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich auf das Angebot.

Während einige bereits über umfangreiche Kenntnisse verfügten und sogar fast professionelle Accounts betrieben, zeigten andere kaum Interesse an sozialen Medien oder durften diese nur eingeschränkt nutzen. Die Aufgabe der Lehrkraft bestand darin, diese heterogenen Vorkenntnisse aufzugreifen und die Jugendlichen wechselseitig voneinander lernen zu lassen.

Das Materialpaket teilt sich dabei in drei Module: Modul 1 befasst sich mit der Reflexion des eigenen Nutzungsverhaltens, Modul 2 erklärt Algorithmen, Geschäftsmodelle und Datenschutzaspekte, während Modul 3 die gesellschaftlichen Auswirkungen von Social Media in den Blick nimmt. Jedes Modul enthält Arbeitsblätter, Methodenvorschläge und weiterführende Materialien, die aufeinander aufbauen. Erchinger betont, dass der Social Media Pass kein Selbstläufer sei, sondern eine gute Vorbereitung der Lehrkräfte und eine vertrauensvolle Beziehung zur Klasse voraussetze.

Insbesondere die offenen Gespräche über persönliche digitale Erfahrungen erforderten ein hohes Maß an Sensibilität und Fachwissen. Trotz der Herausforderungen sieht Erchinger in dem Konzept eine große Chance, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu stärken. Der Pass diene als Türöffner, um Jugendliche zu unterstützen, ihr eigenes Nutzungsverhalten kritisch zu hinterfragen. Langfristig könne dies dazu beitragen, die Resilienz gegenüber Falschinformationen, Cybermobbing und exzessiver Nutzung zu erhöhen.

Allerdings sei auch die Fortbildung der Lehrkräfte essenziell, damit diese die Inhalte adäquat vermitteln könnten. Das NLQ bietet daher begleitende Schulungen an, die sowohl die technischen als auch die pädagogischen Aspekte abdecken. Damit wird der Social Media Pass zu einem praxistauglichen Instrument, das den Spagat zwischen Nutzungsverboten und Medienbildung schafft - ein Modell, das möglicherweise auch auf andere Bundesländer übertragbar ist





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