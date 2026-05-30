Social-Media-Verbot für Kinder: Prien stellt klar - Thema nicht vom Tisch

Bundesfamilienministerin Karin Prien widerspricht Skepsis von Innenminister Dobrindt und bekräftigt Pläne für gesetzliche Regelungen zum Schutz Minderjähriger in sozialen Netzwerken. Eine Expertenkommission soll im Juni Empfehlungen vorlegen.

Die Diskussion um ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in Deutschland gewinnt an Fahrt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich jüngst skeptisch zu einer reinen gesetzlichen Altersbeschränkung geäußert.

Er betonte, dass die Grundsatzentscheidung, ab wann ein Kind ein Smartphone erhält, nicht vom Staat getroffen werden sollte, sondern in der Verantwortung der Familien und Eltern liege. Diese Aussage sorgte für Verunsicherung, da die Bundesregierung zuvor strengere Regeln für soziale Netzwerke angekündigt hatte. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) stellt jedoch klar: Das Thema ist keineswegs vom Tisch. Wir warten auf die Empfehlungen der Expertenkommission im Juni.

Auf dieser Grundlage werden wir ein Maßnahmenpaket einschließlich gesetzlicher Regelungen vorlegen. Wir sind in permanentem Austausch auch beim Thema Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Die Expertenkommission unter der Leitung des Bildungsforschers Olaf Köller von der Universität Kiel prüft verschiedene Aspekte des Kinder- und Jugendschutzes im Internet. Dazu gehören unter anderem die Regulierung von Plattformen sowie die Auswirkungen von Algorithmen auf das Suchtverhalten junger Nutzer.

SPD und CDU haben sich bereits für eine gesetzliche Altersgrenze von 14 Jahren für soziale Netzwerke ausgesprochen. Darüber hinaus fordern einige Politiker zusätzliche Schutzvorgaben für Jugendliche bis 16 Jahre, wie beispielsweise ein Verbot von suchtverstärkenden Empfehlungsalgorithmen. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass Kinder und Jugendliche übermäßig viel Zeit in sozialen Medien verbringen und dort schädlichen Inhalten ausgesetzt werden. Prien betont die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes: Nur im Dreiklang von Schutz, Befähigung und Teilhabe wird es gelingen, ein angemessenes Maßnahmenpaket zu finden.

Sie unterstützt Dobrindts Hinweis auf die Verantwortung der Eltern, warnt jedoch davor, allein auf Verbote zu setzen. Medienbildung und die Stärkung der elterlichen Kompetenzen seien ebenso wichtig wie gesetzliche Regelungen. Die Kommission wird voraussichtlich im Juni ihre Empfehlungen vorlegen, auf deren Basis die Bundesregierung dann konkrete Gesetze erarbeiten wird. Bis dahin bleibt die Debatte über das richtige Maß an staatlicher Kontrolle versus familiärer Eigenverantwortung lebendig.

Die Gesellschaft steht vor der Herausforderung, den Schutz der Jugend zu gewährleisten, ohne ihre digitale Teilhabe übermäßig einzuschränken. Die kommenden Monate werden zeigen, welchen Weg Deutschland in dieser sensiblen Frage einschlägt





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