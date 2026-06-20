Social-Media-Wirbel um Ronaldo-Kritik: Aragaos angebliche Aussage löst Shitstorm aus

Ein Instagram-Kommentar von Madalena Aragao, Freundin von Joao Neves, löst Empörung um Cristiano Ronaldo aus. Fans und Georgina Rodriguez reagieren wütend. Später tauchen Zweifel an der Authentizität auf. Die Affäre fällt in eine Zeit starker Kritik an Ronaldos Spiel.

Eine vermeintliche Majestätsbeleidigung sorgt beim WM-Mitfavoriten Portugal derzeit für Wirbel. Madalena Aragao , Freundin von PSG-Profi Joao Neves , hatte auf Instagram ein Foto mit ihrem Liebsten nach dem enttäuschenden 1:1 der Portugiesen gegen DR Kongo gepostet.

Ein Ronaldo-Fan kommentierte mit: Dein Freund ist ein Vollidiot. Sag ihm, er soll den Ball auf meinen GOAT spielen. Aragao, die rund eine Million Follower hat, antwortete: Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!

Diese Aussage löste nicht nur unter Ronaldo-Anhängern Empörung aus, sondern brachte auch Georgina Rodriguez, Ronaldos Partnerin, in Rage. Sie konterte öffentlich mit den Worten: Wow! Diese Generation ist echt stark! Später tauchten jedoch Hinweise auf, dass Aragaos Kommentar möglicherweise ein Fake sein könnte.

Sollte das zutreffen, wäre die Aufregung umsonst gewesen. Fest steht: Die betreffenden Posts wurden inzwischen gelöscht und Aragaos Kommentarfunktion wurde eingeschränkt, nachdem es zu einem Shitstorm gekommen war. Der Vorfall reiht sich ein in eine wachsende Kritik an Superstar Cristiano Ronaldo. Nach dem mageren Unentschieden gegen DR Kongo musste sich der 41-Jährige heftige Vorwürfe gefallen lassen.

TV-Experte Thierry Henry warf ihm blanken Egoismus vor und betonte: Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen. Auch der frühere Freiburger Trainer Christian Streich erklärte im ZDF, dass er trotz aller Bewunderung für Ronaldos Fähigkeiten aus taktischen Gründen auf ihn verzichten würde. Die Debatte unterstreicht die zunehmende Spannung zwischen Ronaldos individueller Spielweise und den Bedürfnissen des Teams. Für Portugal bleibt die Situation unangenehm.

Während Ronaldo nach dem ersten Spiel bereits sein achtes WM-Tor erzielt hatte, hadern viele mit seiner Rolle im System. Der Fall erinnert an ähnliche Diskussionen um andere namhafte Spieler, etwa in Deutschland um Thomas Müller und die Rolle seiner Frau Lisa nach der WM 2018. Doch während damals private Äußerungen im Fokus standen, ist es hier die öffentliche Kritik an Ronaldos Ego und ihr Einfluss auf die Mannschaft, die die Gemüter bewegt.

Unklar bleibt, ob die Social-Media-Affäre tatsächlich von Aragao stammt oder doch eine gezielte Provokation war





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