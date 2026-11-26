Den Zylindertausch sollen Kunden selbst übernehmen.

Den Zylindertausch sollen Kunden selbst übernehmen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Leere Zylinder zurückbringen, volle mitnehmen: Zum Wassersprudler gehört regelmäßig ein Gang ins Geschäft. Sodastream will diesen Einkauf jetzt neu organisieren. Ein gemeinsam mit dem Automatenhersteller Sielaff entwickeltes Konzept soll den Austausch dabei vereinfachen, heißt es.

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Zylindertausch selbst an einem Automaten erledigen, aber abseits des Kassenbereichs. Personal muss beim eigentlichen Austausch damit nicht mehr helfen, so der dahinterstehende Gedanke. Nach dem Tausch gibt der Automat einen Bon aus. Mit diesem geht es anschließend zur Kasse, um den neuen Zylinder zu bezahlen.