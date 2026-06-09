Söder bei Spargelfahrt: Kalauer und ernste Worte an Bord der Havel Queen

Markus Söder nahm als Ehrengast an der traditionellen Spargelfahrt des Seeheimer Kreises teil. Seine Rede mit Humor und Ernst, sowie eine kuriose Essenspause für Carsten Linnemann prägten den Abend.

Eine Seefahrt, die ist lustig - und wie lustig, das bewies Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagabend, als er mit 30 Minuten Verspätung an Bord der Havel Queen ging.

Söder nahm als Ehrengast an der traditionellen Spargelfahrt des Seeheimer Kreises teil, dem konservativen Flügel der SPD-Bundestagsfraktion, begleitet von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Bei dem Dinner servierte man Nienburger Spargel mit Kartoffeln und Schweineschnitzel. Söders Rede während des Essens hatte es in sich: Über die Einladung habe er sich gewundert, gefreut und geehrt gefühlt zugleich, kalauerte der CSU-Chef los.

Er erinnerte an eine tolle Begegnung mit den Seeheimern im vergangenen Herbst: Die Abgeordneten waren zur Fraktionsklausur in München und anschließend auf dem Oktoberfest. Söder scherzte, es habe keine einzige Nachricht über auffälliges Verhalten danach gegeben. Doch er sprach auch ernste Worte. Mit Blick auf die anstehenden Sozialreformen mahnte er an, dass Millionen Menschen mitgenommen werden müssten.

Die Reformen müssten einen Grundanspruch von Gerechtigkeit erfüllen. Wir können nicht über die Köpfe und Herzen von Millionen Menschen hinweggehen, betonte der CSU-Chef. Auch die kleinen Leute müssten sich in dieser Demokratie wohlfühlen. Er betonte die Nähe zwischen CSU und SPD, denn er habe keinen Bock, immer nur zu lesen, dass die AfD plötzlich eine Arbeitnehmerpartei sei.

Die Arbeitnehmerparteien, die sitzen hier! Dieser Satz ließ die Seeheimer grinsen, während CDU-General Linnemann ziemlich sparsam guckte. Söder hatte zuvor klargestellt, dass die CSU bei der CDU immer als ein bisschen verdächtig gelte, weil sie das S im Namen führen, fast ein bisschen sozialdemokratisch. Söder verließ das Schiff vor der Abfahrt.

Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch musste von Bord, um die anstehenden Reformgespräche vorzubereiten. Zurück blieb CDU-General Linnemann. Als das Schiff noch am Steg lag und das Essen serviert wurde, hatte er nichts abbekommen. Linnemann saß zwischen Söder und Klingbeil am Ehrentisch.

Nachdem die beiden Parteichefs mit Schnitzel und Spargel versorgt worden waren, war am Tisch kein Platz mehr für den Linnemann-Teller. So verzichtete er bescheiden und begnügte sich während der Seerundfahrt mit einem Bratwurstbrötchen. Diese Anekdote zeigt, wie politische Veranstaltungen manchmal humorvolle und menschliche Züge annehmen. Die Spargelfahrt des Seeheimer Kreises ist eine traditionsreiche Veranstaltung, die den informellen Austausch zwischen Politikern verschiedener Lager fördert.

Die Gespräche an Bord drehten sich nicht nur um Spargel, sondern auch um wichtige politische Weichenstellungen. Söder und Linnemann nutzten die Gelegenheit, um sich über die Sozialreformen und die künftige Ausrichtung ihrer Parteien auszutauschen. Es war ein Abend, der die politischen Gegensätze überbrückte und den Geist der Zusammenarbeit betonte. Trotz der Verspätung und des kurzen Aufenthalts von Söder war die Stimmung positiv.

Die Einladung eines CSU-Vorsitzenden zu einer SPD-Internen Veranstaltung unterstreicht die sich wandelnden Bündnisse in der deutschen Politik. Der Seeheimer Kreis, bekannt für seine pragmatische und wirtschaftsnahe Haltung, sucht den Dialog mit der Union. Die Spargelfahrt war ein gelungenes Beispiel für parteiübergreifenden Austausch. Letztlich bleibt die Geschichte um das Bratwurstbrötchen eine nette Randnotiz, die zeigt, dass auch in der Spitzenpolitik nicht immer alles nach Plan läuft





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