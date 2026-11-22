Bayerns Ministerpräsident Markus Söder drängt auf schnelle Steuerreformen. Der Ausgleich der kalten Progression soll die Kaufkraft schützen und kostet Bund und Länder bis zu 4,2 Milliarden Euro.

Bayerns Ministerpräsident und CSU -Chef Markus Söder hat nach der kürzlich beschlossenen Senkung der Stromsteuer weitere dringende Maßnahmen gefordert. Er betonte, dass die Strompreisreduzierung lediglich ein erster Schritt sein könne, um echte Entlastungen für die Bevölkerung zu erreichen. Der Fokus müsse nun auf dem Ausgleich der kalten Progression liegen, da Arbeitnehmer endlich wieder mehr Netto vom Brutto in der Tasche behalten müssten. Diese Forderung steht im Kontext einer anhaltenden Debatte über die finanzielle Situation der arbeitenden Bevölkerung und die Rolle der Politik bei der Inflation.

Wirkung und Kosten der kalten Progression

Die sogenannte kalte Progression entsteht, wenn nominelle Einkommenssteigerungen durch Inflation dazu führen, dass Bürger in höhere Steuertarife rutschen. Obwohl das Gehalt steigt, bleibt die reale Kaufkraft aufgrund der höheren Lebenshaltungskosten unverändert oder sinkt sogar, während der Steuerabzug zunimmt. Söder charakterisierte dieses Phänomen als nicht nur schädlich für die Kaufkraft, sondern als zutiefst ungerecht, da es die wahren Leistungsträger der Gesellschaft träfe.

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Zu diesen betroffenen Gruppen zählt der Ministerpräsident explizit Polizisten und Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen und Handwerker, sowie Arbeiter und Angestellte. Ein vollständiger Ausgleich dieses steuerlichen Phänomens im Jahr 2027 würde laut Söder den Bund, die Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten. Davon entfielen 1,8 Milliarden Euro allein auf den Bundeshaushalt. Diese Summe unterstreicht das enorme finanzielle Gewicht, das mit der von Söder geforderten Reform verbunden ist.

Politische Positionen und Koalitionsstreit

Bisher konnten sich Union und SPD nicht über eine Finanzierung des Ausgleichs der kalten Progression einigen. Söder bezeichnete die Maßnahme jedoch als seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit. Er zitierte die Agentur dpa mit der Aussage, dass man gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dieses ungeschriebene Gesetz nicht aufkündigen dürfe. Diese Haltung steht im Gegensatz zur aktuellen Blockadehaltung in der Koalitionsvereinbarung.

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Auch CSU-Politiker Florian Dorn, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags, kritisierte öffentlich das Fehlen eines entsprechenden Beschlusses. Für die CSU sei dies weiterhin eine wichtige offene Baustelle, wie Dorn am Freitag betonte. Er verwies darauf, dass der Ausgleich der kalten Progression für die arbeitende Bevölkerung im Land von zentraler Bedeutung sei. Die Unionsfraktion übt damit Druck auf die Verhandlungspartner aus, um eine Einigung zu erzwingen.

Weiterer Verfahrensablauf und finanzielle Details

Der Ministerpräsident betonte die Bereitschaft Bayerns, im Rahmen eines Gemeinschaftswerks von Bund und Ländern Entlastungen beim Ausgleich der Einkommensteuer zu leisten. Die Verhandlungen darüber, wie diese Entlastungen konkret finanziert werden können, bleiben jedoch schwierig. Die Haushaltsbereinigungssitzung im Bundestag hat bereits stattgefunden, was die zeitliche Frist für politische Entscheidungen weiter verknappt.

Eine Umsetzung der Maßnahmen zum 1. Januar erscheint aufgrund des fortgeschrittenen Zeitplans schwierig. Florian Dorn äußerte jedoch die Erwartung, dass sich die Koalition zumindest auf eine rückwirkende Umsetzung einer spürbaren Entlastung im Folgejahr verständigen kann. Diese Option wird als pragmatischer Kompromiss diskutiert, um die betroffenen Arbeitnehmer nicht weiter warten zu lassen, während die gesetzlichen Anpassungen noch finalisiert werden.