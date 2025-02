Söder fordert sofortige Verhandlungen mit den Taliban

Nach dem Anschlag in München fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sofortige Verhandlungen mit den Taliban über wöchentliche Abschiebeflüge nach Afghanistan. Söder betont, dass es allein in Bayern fast 2000 ausreisepflichtige Afghanen gebe.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert nach dem Anschlag in München sofortige Verhandlungen mit den Taliban über wöchentliche Abschiebeflüge nach Afghanistan . Söder betonte, dass es allein in Bayern fast 2000 ausreisepflichtige Afghanen gebe, von denen knapp 200 schwere Straftäter seien. Er rief dazu auf, dass ausreisepflichtige Afghanen unser Land raschen verlassen und die Neuzugänge über Visumsvergaben auf absehbare Zeit gestoppt werden sollten.

„Erst Aschaffenburg, jetzt München: Es reicht. Deutschland braucht einen Afghanistan-Sofortplan.“ Söder sagte, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) müssten ab Montag direkt mit den Taliban über Abschiebeflüge sprechen. „Es braucht jede Woche einen Flug.“ Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter starben am Samstag an den Folgen des Anschlags. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat. Der 24-jährige Täter soll über seine Fluchtgeschichte gelogen haben. Im April 2021 erließ die Stadt München jedoch einen Duldungsbescheid und im Oktober 2021 eine Aufenthaltserlaubnis. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits am Samstag die Abschiebung des Attentäters angekündigt. „Er wird nach dem Verbüßen seiner Strafe auch in das Land zurückgeführt, wo er herkommt“, sagte er in München. Wer eine derartige Tat begehe, könne sich „auf gar nichts mehr berufen“. Der 24-Jährige müsse für seine „unverzeihliche Tat“ verurteilt werden. Ende August 2024 war erstmals seit der Machtergreifung der Taliban vor drei Jahren wieder ein Abschiebeflug aus Deutschland nach Afghanistan gestartet. Abgeschoben wurden 28 verurteilte Straftäter, die kein Bleiberecht in Deutschland hatten und gegen die Ausweisungsverfügungen vorlagen. Nach dem Anschlag von München hatte Faeser betont, dass Abschiebungen nach Afghanistan weitergehen würden. In der Umsetzung ist das allerdings schwierig, da dies eine Zusammenarbeit mit den Taliban in Afghanistan erfordert - direkt oder indirekt über Nachbarländer. Die Taliban hatten sich zuletzt angesichts des Anschlags von München offen für eine Zusammenarbeit bei Abschiebungen gezeigt. Dafür wollen die Islamisten jedoch eine konsularische Vertretung in Deutschland. „Wir haben unsere Bereitschaft gezeigt, die konsularischen Dienste für Afghanen in Deutschland wieder aufzunehmen, die alle Aspekte der Migration abdecken“, sagte der Sprecher des Taliban-Außenministeriums, Abdul Kahar Balchi, der dpa. Kritiker warnten in der Vergangenheit vor solchen Gesprächen mit den Islamisten, die international isoliert sind. Die Taliban könnten von Abschiebungen profitieren, indem sie diese als Möglichkeit für eine Zusammenarbeit mit einem westlichen Staat nutzten.





