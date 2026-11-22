Markus Söder verlangt kurz vor dem Bundestagsbeschluss 2027 die Beseitigung der kalten Progression. Die Kosten belaufen sich auf vier Milliarden Euro für Bund und Länder.

CSU-Chef Markus Söder hat kurz vor der geplanten Verabschiedung des Bundeshaushalts für das Jahr 2027 einen weiteren politischen Konflikt ausgelöst. Mit der Forderung nach einer sofortigen Kompensation der sogenannten kalten Progression überrascht Söder seine Koalitionspartner und löst Unverständnis selbst bei Verbündeten aus. Die Finanzierungsfrage ist in den verbleibenden Tagen bis zur Abstimmung im Bundestag schwer zu lösen, da keine finanziellen Freiräume bekannt sind.

Kurzfristige Forderung stört Haushaltsplanung

Während die zuständigen Haushälter der Koalition gerade noch die gesetzlich herbeigeführte Senkung der Stromsteuer in die numerischen Modelle der Rechnung integrieren, wirbt Markus Söder mit der nächsten großen Entlastung für Steuerzahler. Dennis Radtke, der den Arbeitnehmerflügel der CDU repräsentiert, kritisierte die Timing-Strategie scharf. Er betonte, dass die sachliche Richtigkeit der Forderung zwar unbestritten sei, die Umsetzung jedoch etliche Wochen zu spät komme. Die Umsetzung innerhalb von nur fünf Tagen halte er für nicht seriös durchführbar.

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Dennis Radtke wies darauf hin, dass das schlechte Erwartungsmanagement bereits eines der größten Probleme der aktuellen Regierung sei. Die späte Bekanntgabe einer solchen massiven Änderung sei kein Beitrag zur Besserung dieser strukturellen Schwäche. Die politische Wahrnehmung der Handlungsfähigkeit der Bundesregierung leidet unter derartigen spät einberufenen Debatten, die den Eindruck von Unorganisation erzeugen.

Finanzielles Volumen und technische Hürden

Die kalte Progression bezeichnet einen versteckten Steueranstieg, der entsteht, wenn nominale Lohnzuwächse Steuerzahler in höhere Progressionszonen schieben. Wenn die Gehaltssteigerung nur der Inflation entspricht, bleibt den Beschäftigten unter dem Strich weniger Nettoeinkommen. Markus Söder forderte in einem Interview mit der ZEIT die dringende Korrektur dieses Ungleichgewichts. Er argumentierte, dass Gerechtigkeit und Glaubwürdigkeit der Politik davon abhängen, dass Arbeitnehmende endlich wieder mehr Geld tatsächlich im Portemonnaie behalten.

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Die finanzielle Dimension dieses Vorhabens ist erheblich. Für die vollständige Kompensation der kalten Progression im kommenden Jahr müssten Bund und Länder insgesamt vier Milliarden Euro aufbringen. Dieses Geld war in den bereits diskutierten Haushaltentwürfen nicht eingeplant. Die technische Umsetzung erfordert eine komplette Neubewertung der Steuereinnahmen, was in der knappen Frist vor der Bundestagsabstimmung kaum realistisch erscheint.

Koalitionsstreit vertieft sich weiter

Die Reaktionen auf den Antrag von Markus Söder blieben verhalten bis ablehnend. Die Pressestelle der CDU-Fraktion im Bundestag lehnte eine direkte Stellungnahme ab und verwies darauf, dass die kalte Progression in der vergangenen Sitzung des Koalitionsausschusses nicht zur Debatte stand. Auch die SPD zeigte sich nicht kompromissbereit und ging auf die Forderung des CSU-Vorsitzenden nicht ein. Dies unterstreicht die faktische Blockadehaltung der Regierungskoalition bezüglich neuer Steuersenkungen.

Die Spannungen innerhalb der Koalition sind bereits sichtbar, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil bei vorherigen Haushaltsverhandlungen aufeinanderprallten. Markus Söder war Zeuge dieser frostigen Atmosphäre. Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen, kritisierte das politische Gezerre als ermüdend und unprofessionell. Sie warf der Regierung vor, durch die ständige Selbstzerfleischung die Politikverdrossenheit bei den Bürgern gezielt zu fördern.

Zukünftige Perspektiven für Steuergerechtigkeit

Trotz der aktuellen Ablehnung und der logistical Hürden bleibt die Idee des Ausgleichs politisch relevant. Die Forderung nach einer Beseitigung der kalten Progression findet in weiten Teilen der Union, also sowohl bei der CDU als auch bei der CSU, breite Unterstützung. Es gibt Überlegungen, die Korrektur rückwirkend vorzunehmen, wie Unionsfraktionschef Thorsten Frei anmerkte. Dies würde jedoch eine höhere Einnahmenlage im nächsten Jahr voraussetzen.

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Falls die wirtschaftliche Erholung schneller voranschreitet als erwartet, könnten mehr Steuergelder in die öffentlichen Kassen fließen. Dies könnte theoretisch die Tür für eine Nachholung der entgangenen Entlastungen öffnen. Bis dahin bleibt die sofortige Umsetzung der Forderung von Markus Söder ein politisches Signal ohne unmittelbare praktische Durchsetzungsmöglichkeit im Haushaltsjahr 2027. Die Autorität von Kanzler Friedrich Merz wird durch diese seitenscheuen Initiativen weiter in Frage gestellt.