Söder kritisiert Scholz' Äußerung und besucht Grundschule mit Migrationshintergrund

Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder äußert sich in einem exklusiven Interview zu den umstrittenen Äußerungen von Olaf Scholz gegenüber dem Berliner Kultursenator Joe Chialo. Söder kritisiert Scholz' Verhalten und fordert eine Entschuldigung. Darüber hinaus besucht Söder eine Grundschule in Schweinfurt, die eine hohe Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund hat, und betont die Bedeutung von Integration und Bildung für die Zukunft Bayerns.

Markus Söder , bayerischer Ministerpräsident, war Gast in einem exklusiven Interview mit FOCUS online. Im Gespräch ging es auch um die umstrittene Äußerung von Bundeskanzler Olaf Scholz gegenüber dem dunkelhäutigen Berliner Kultursenator Joe Chialo. Söder äußerte eine klare Meinung dazu. Der CSU -Chef sagte: „Ich glaube, Olaf Scholz verliert gerade Fassung und Nerven.“ Besonders irritierend sei, dass Scholz einst mit dem Wort „Respekt“ Wahlkampf geführt habe, nun aber genau das Gegenteil zeige.

Söder fordert eine Entschuldigung des Kanzlers. In einem anderen Teil des Interviews ging es um die Herausforderungen der Integration in Bayern. Söder besuchte die Friedrich-Rückert-Grundschule in Schweinfurt, wo rund 260 Kinder lernen – 90 Prozent davon mit Migrationshintergrund. Diese Vielfalt stellt hohe Anforderungen an die Lehrkräfte, bietet aber ihnen auch eine große Chance. Söder betonte die Wichtigkeit von Integration und Bildung für die Zukunft Bayerns.





