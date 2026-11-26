Die seit Monaten in Umfragen vor der Union liegende AfD hat nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder ihr Wählerpotenzial erschöpft.

Die seit Monaten in Umfragen vor der Union liegende AfD hat nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder ihr Wählerpotenzial erschöpft.

"Die AfD hat gerade ihren Peak erreicht - in Deutschland wie in Bayern", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Süddeutschen Zeitung". Die Migrationspolitik der Bundesregierung entfalte ihre Wirkung, inzwischen verließen mehr Menschen ohne Bleiberecht Deutschland als neu dazukämen. Das zahle sich gegenüber der AfD aus, der man weiterhin mit Sachpolitik begegnen müsse, sagte Söder.

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"Wir werden sie weiter inhaltlich hart stellen, insbesondere bei den Themen, die die Menschen besonders betreffen: Wirtschaft, Migration, Soziales", betonte er. In aktuellen Umfragen kommt die AfD je nach Institut auf Werte zwischen 26 und 28 Prozent - die Union dagegen nur auf 19,5 bis 21 Prozent.