Söder über Vance: Freundlicher als in der Rede

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erzählt im Interview mit FOCUS online von seiner persönlichen Begegnung mit US-Vizepräsident J.D. Vance. Söder betont die Freundlichkeit Vances und spekuliert über die Hintergründe seines anklagenden Auftretens bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Interview mit FOCUS online über seine Begegnung mit dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) berichtet. Söder betont, dass Vance, den er im Rahmen der MSC persönlich kennengelernt habe, als sehr freundlicher und respektvoller Gesprächspartner aufgefallen sei. „Übrigens ist der Vizepräsident sehr nett.

Ich habe ihn am Flughafen abgeholt, denn er hat auch hinterher und zuvor zum Teil anders geredet, freundlicher als in dieser Rede“, so Söder.Söder vermutet, dass Vances anklagender Auftritt möglicherweise eine Reaktion auf die zahlreichen Ratschläge gewesen sei, die die Deutschen vor der Wahl ungefragt an Amerika übermittelt hätten, nach dem Motto: „Jetzt kriegt ihr mal von mir ein Brett.“In Bezug auf die politische Haltung von Vance sprach Söder von der zentralen Bedeutung der „Freiheit“, die sowohl in den USA als auch in Europa eine Schlüsselrolle spiele. Doch die Freiheit, die Vance betont, sei nicht nur das Recht, alles zu sagen, sondern auch die Verantwortung, dies in einem globalen Kontext zu tun. Söder hob hervor, dass es in der politischen Diskussion immer darum gehe, nicht nur „Freiheit wovon, sondern auch Freiheit wozu“ zu verstehen. Besonders die Herausforderungen durch Extremismus und die geopolitische Lage erforderten ein stärkeres Augenmerk auf die Verantwortung, die mit dieser Freiheit einhergehe.





