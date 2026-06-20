CSU-Chef Markus Söder äußert sich zu Rentenpolitik, Steuerreform, Bürgergeld und Migration. Er fordert Mütterrente, Ablehnung der Beamtenversicherung und härtere Regeln für Bürgergeld. Trotz Umfragetief unterstützt er Friedrich Merz.

Markus Söder , der bayerische Ministerpräsident und CSU -Chef, steht zunehmend unter Druck. In seiner Partei rumort es, die Kommunalwahlen in Bayern brachten kaum Erfolge, und die unionsgeführte Bundesregierung ist unbeliebt wie nie zuvor.

In den kommenden Wochen stehen Entscheidungen zu den großen Reformen an, insbesondere zur Renten- und Steuerpolitik. Am Dienstag legt die Rentenkommission ihre Vorschläge vor. Söder betont, es müsse ein Signal gesetzt werden, dass sich die Älteren auf die Rente verlassen können, aber auch die Jüngeren mitgehen. Das Grundprinzip sei, mehr Vorsorge zu fördern, weniger Frühverrentungen zu machen und länger zu arbeiten.

Die Mütterrente habe in der Bevölkerung eine hohe Popularität erlangt. Bei 50 Milliarden Bürgergeld und fast 30 Milliarden Migrationskosten sei es mehr als gerecht, dass Frauen, die ihr Leben lang etwas für dieses Land geleistet haben, am Ende eine entsprechende Unterstützung bekommen. Für eine Frau mit drei Kindern wären das im Jahr über 700 Euro. Für Söder ist das eine fundamentale Frage der Gerechtigkeit.

Seine Reformen dürften nicht nur aus Sparen und Kürzen bestehen. Auf die Frage, ob Beamte, Selbstständige und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten, antwortet Söder ablehnend. Selbst die Wirtschaftsweisen hätten festgestellt, dass dies weder der Rentenversicherung helfe noch dem Beamten-System. Im Gegenteil, es würde die Systeme schwächen.

Er verweist auf Lehrer, Polizisten, Finanzbeamte und Soldaten, die für das Land wichtig seien. Man würde ihnen nichts Gutes tun und auch der Rentenkasse nicht. Daher mache das keinen Sinn. Die große Steuerreform wird seit Monaten in der Koalition kontrovers diskutiert und muss finanziert werden.

Söder plädiert dafür, kleine Einkommen zu entlasten. Leistungsträger zusätzlich massiv zu belasten, sei der falsche Weg. Er lehnt eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes ab und will das Ehegatten-Splitting beibehalten, da es um ein Familienbild gehe. Zur Finanzierung müsse man Subventionen reduzieren, etwa beim Bürgergeld.

Es könne nicht sein, dass nach einer Reform die gleichen Beträge von 50 Milliarden stehen. Daher müsse über die Regelsätze beim Bürgergeld noch einmal massiv diskutiert werden. Der Rechtskreiswechsel müsse jetzt organisiert werden, damit Ukrainer nicht mehr aus dem Bürgergeld mitfinanziert werden. Bei der Migration müssten Rückführung und freiwillige Ausreise erhöht werden, um die Kosten massiv zu senken.

Dies könne besonders über die Bezahlkarte gehen: kein Geld mehr in den Anerkennungsverfahren, sondern nur noch Sachleistung. Viele Bundesländer verweigern sich, daher bräuchte es ein nationales Gesetz für die Bezahlkarte. NGOs, die versuchen, dies zu umgehen, müssten sogar mit einem Straftatbestand belegt werden. Innenminister Alexander Dobrindt hat eine Senkung der Regelsätze beim Bürgergeld ins Spiel gebracht.

Söder unterstützt dies und betont, dass es ohnehin schon länger die Philosophie der CSU sei. Die Regelsätze müssten auf das absolut verfassungsrechtliche Minimum reduziert werden. Es seien Anreize geschaffen worden, mehr zu arbeiten und früher Arbeit aufzunehmen, aber die generellen Regelsätze müssten sinken. Wenn man zusammennehme, was jemand mit Zuschuss, Wohnungen und Regelsätzen bekommen könne, sei das nach wie vor ein sehr hoher Beitrag, der auf wenig Verständnis in der Bevölkerung stoße.

Eine Senkung der Mehrwertsteuer lehnt Söder ab, da dies in Zeiten hoher Inflation zu noch höherer Inflation führen würde und kleine und mittlere Einkommen belaste. Die Union stürzt in den Umfragen immer weiter ab und liegt deutlich hinter der AfD. Der Bundeskanzler ist unbeliebt wie kein Kanzler vor ihm. Auf die Frage, ob Friedrich Merz der Richtige fürs Land sei, antwortet Söder: Ja, natürlich.

Er sei gewählt, und der Respekt vor der Verfassung und der Person gebiete es, ihm Unterstützung zuteil werden zu lassen. Anstatt sich in den Prozess vieler einzuklinken, die alles mit Gewalt schlechtreden, gebe er ihm seine volle Unterstützung. Alles, was im letzten Jahr begonnen wurde, habe nicht die erhoffte Wirkung, weil die äußeren Umstände schlechter waren. Jammern sei ein falsches Konzept, aufgeben auch, sondern anstrengen müsse man sich





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CSU Rentenreform Bürgergeld Markus Söder Steuerreform

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rentenreform: Sozialverbände fordern „echte Stärkung“ der gesetzlichen RenteWenige Tage bevor die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission ihre Empfehlungen zur Reform der Rentensysteme vorlegt, haben die Sozialverbände

Read more »

Arbeitgeber bei Rentenreform pessimistischBerlin - Kurz vor Veröffentlichung des Rentenkommissionsberichts am Dienstag schöpfen Deutschlands Arbeitgeber nur wenig Zuversicht, dass der Bundesregierung bei der anstehenden Rentenreform der notwendige

Read more »

Rentenreform: Kapitalrente kommt, Politiker sollen einzahlenDie Rentenkommission hat sich übereinstimmenden Berichten zufolge auf 30 Maßnahmen geeignet. Einige davon sind nun bekannt.

Read more »

Bericht: Kommission einigt sich auf heikle RentenreformEin Expertengremium beschließt einem Medienbericht zufolge einen Reformplan, der das Berufsleben vieler Menschen verlängern soll. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren soll demnach wegfallen. Zudem soll der Staat künftig weniger verbeamten.

Read more »