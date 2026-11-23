Markus Söder fordert Ausgleich der kalten Progression für 2027. Gordon Schneiden und Hendrik Wüst lehnen dies als nicht finanzierbar ab und verweisen auf den aktuellen Bundeshaushalt.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat mit einem neuen Vorschlag zur Bekämpfung der kalten Progression erheblichen Widerstand innerhalb der Union hervorgerufen. Obwohl der CSU-Chef die finanzielle Überbrückung der Inflationsschere für das kommende Jahr fordert, weisen führende Politiker seiner eigenen Koalition dies kategorisch zurück. Die Kritik kommt nicht nur von den Grünen, sondern insbesondere von den regierenden CDU-Ministerpräsidenten in den westlichen Bundesländern, die das Vorhaben für unrealistisch halten.

Forderung nach Ausgleich trotz Haushaltsdebatte

Markus Söder drängt darauf, die versteckte Steuererhöhung durch die kalte Progression bereits im kommenden Jahr vollständig auszugleichen. Sein Bundesland Bayern sei bereit, einen Teil der erforderlichen Kosten zu übernehmen, wie der CSU-Chef der "Bild am Sonntag" bestätigte. Der vollständige Ausgleich in 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten. Söder argumentiert damit, dass die Union diesen Wunsch ihrer gesamten Basis gerecht werden müsse, obwohl die Verhandlungen über den aktuellen Bundeshaushalt bereits in der abschließenden Phase sind.

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Abweisende Haltung von Schnieder und Wüst

Die klare Ansage der Länder-Regierungschefs kommt von den Ministerpräsidenten der rheinland-pfälzischen und nordrhein-westfälischen Länder. Gordon Schnieder erklärte gegenüber der "Rheinischen Post", dass die Länderhaushalte bereits aufgestellt und der Bundeshaushalt fertig verhandelt sei. Wer jetzt kurzfristig zusätzliche Entlastungen fordere, müsse diese auch vollständig aus Bundesmitteln finanzieren. Schnieder betonte, es gelte abzuwägen, welche Vorhaben in welcher Reihenfolge leistbar sind, und bezweifelte, dass die Mütterrente III derzeit Vorrang vor anderen Projekten haben sollte.

Auch sein nordrhein-westfälischer Kollege Hendrik Wüst zeigte sich skeptisch gegenüber einem solchen Schritt. Im ZDF erklärte Wüst, zwar sei es wünschenswert, die kalte Progression auszugleichen, dies sei aber aktuell nicht machbar. Der Koalitionsausschuss habe sich bereits entschieden, die Stromsteuer zur Entlastung der Bürger zu senken. Dies sei ein gutes Signal gewesen. Wüst betonte die Notwendigkeit, die Realität des Bundeshaushalts anzuerkennen, der in dieser Woche beschlossen werde. Er ließ jedoch Raum für Kritik an der Strategie, indem er sagte, es sei nicht zwingend falsch, wenn Söder nochmals an den Wunsch der gesamten Union erinnere.

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Rückendeckung aus der Unionsfraktion

Trotz der harten Ansagen der Länder-Regierungschefs sieht sich Markus Söder in Teilen seiner eigenen Fraktion unterstützt. Fritz Güntzler, der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion der CDU, wies darauf hin, dass der Ausgleich bisher an den Ländern gescheitert sei. Im "Berlin Playbook Podcast" von Politico kritisierte er, dass die Länder sich aus dem Spiel genommen hätten, obwohl die Einkommensteuer eine Gemeinschaftssteuer ist. Güntzler forderte, wenn die Länder ihre Hausaufgaben machen würden, könnten auch die Bundesebene schnell ihre Hausaufgaben machen.

Auch der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sah die Verantwortung bei den anderen Bundesländern. Er verwies darauf, dass Markus Söder klar gemacht habe, dass Bayern bereit sei, seinen Beitrag zur Entlastung zu leisten. Hoffmann kritisierte gegenüber dem Nachrichtenportal "Politico", dass solche Signale sonst kaum noch von anderen Ländern kommen, außer von Hessen. Er forderte die Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer auf, ebenfalls klar Stellung zu beziehen, anstatt die Forderung des CSU-Chefs zu ignorieren.

Kritik der Grünen und politische Konsequenzen

Die Grünen sahen in der öffentlichen Debatte eine inszenierte Auseinandersetzung, die mehr über den Zustand der Koalition aussage als über die kalte Progression an sich. Britta Haßelmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, kritisierte gegenüber dem "Spiegel", dass Markus Söder die Forderung als Mitglied des Koalitionsausschusses letztlich an sich selbst stelle. Statt öffentlich zu lamentieren, solle er konkrete Vorschläge auf den Tisch legen, die in die Diskussion eingebracht werden können.

Unabhängig von der politischen Debatte bleibt die Frist knapp. Der Bundeshaushalt wird in dieser Woche im Bundestag abschließend beraten und soll am Freitag beschlossen werden. Selbst wenn weitere Länder sich bereit erklären würden, den Progressionsausgleich mitzufinanzieren, käme die Initiative von Markus Söder für den Bundeshaushalt 2027 wohl zu spät. Die technische und finanzielle Umsetzung eines solchen Ausgleichs müsste in den kommenden Wochen und Monaten neu verhandelt werden, was in der jetzigen Phase der Haushaltsgenehmigung als politisches Risiko gewertet wird.