SöderChallenge: Komiker fordern den bayerischen Ministerpräsidenten heraus

Markus Södners Kehrtwende zum Thema Kernenergie wird in den sozialen Medien mit der #SöderChallenge komisch kommentiert. Komiker wie Marc-Uwe Kling, Oliver Kalkofe und Sarah Bosetti fordern den Ministerpräsidenten zu Ambitionen auf, die über reine politische Redewendungen hinausgehen.

Noch vor einigen Jahren setzte sich Markus Söder vehement für den Atomausstieg in Deutschland ein. Doch seit der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke im Jahr 2023 pocht der bayerische Ministerpräsident für eine Rückkehr zur Kernenergie . Seine Kehrtwende bleibt nicht unkommentiert. Marc-Uwe Kling , der Autor der Känguru-Chroniken, hat die #SöderChallenge in den sozialen Medien lanciert.

Kling gestand in einem Video, das unter anderem auf Instagram zu finden ist, dass er nicht immer mit Söder der Meinung sei. Doch er bietet dem Ministerpräsidenten eine besondere Herausforderung: Kling ist bereit, ein Loblied auf Söder, seine Demut, seine Weitsicht und seinen lösungsorientierten Politikstil zu schreiben, allerdings unter einer Bedingung: Söder muss es schaffen, einen Betreiber zu finden, der ohne Subventionen ein neues Atomkraftwerk in Deutschland baut. Kling erhöht den Einsatz noch einmal: Wenn Söder dazu noch eine Gemeinde findet, die sich das Atomkraftwerk mit Endlager auf eigene Fläche stellt, würde Kling ein Comedy-Programm schreiben, in dem er sich nur über Robert Habeck lustig macht und durch Schleswig-Holstein touren. Andere Komiker und Medienschaffende steigen ebenfalls in die #SöderChallenge ein. Satirikerin Sarah Bosetti würde Söder ein Liebesgedicht schreiben, genau wie Komiker Oliver Kalkofe, wie in Videos auf deren Instagram-Profilen zu sehen ist. Kalkofe setzt noch einen drauf: Er würde drei von Söders 'Lieblingsgerichten' verspeisen. Liedermacher Bodo Wartke, bekannt für Zungenbrecher-Songs wie 'Barbaras Rhabarberbar', verspricht einen Zungenbrecher auf Markus Söder zu schreiben inklusive passenden Tanz. Bislang hat der Ministerpräsident nicht auf die Herausforderungen reagiert. Kling geht davon aus, dass Söder blufft. Er spricht von 'Wahlkampfmüll mit geringer Halbwertszeit'. Aber vielleicht täusch ich mich ja. Beweis mir das Gegenteil, Markus





