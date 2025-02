Sofia von Schweden Fehlt beim Gottesdienst für Baby Ines

Prinz Carl Philip und Sofia von Schweden begrüßten ihre erste Tochter. Ein Gottesdienst fand in der Palastkirche statt. Sofia von Schweden und die kleine Prinzessin waren leider nicht anwesend. Der schwedische Königsfamilie nutzte den Anlass, um sich zu versammeln.

Prinz Carl Philip (45) und seine Frau Sofia von Schweden (40) sind überglücklich: Vor wenigen Tagen erblickte ihre erste Tochter das Licht der Welt. Seit Montag (10.2.) ist nun auch der Name der kleinen Prinzessin bekannt: Ines. Am Montag fand ein Gottesdienst für die kleine Prinzessin in der Palastkirche statt. Dieser Anlass bot den schwedischen Königsfamilie Gelegenheit, sich zu versammeln. Sofia von Schweden und der kleine Ehrengast aber leider fernblieben.

Zumindest für den öffentlichen Teil. Im Anschluss kam die Familie nämlich zusammen, um gemeinsam zu essen. Und natürlich den süßen Sonnenschein zu bewundern, der jetzt ganz offiziell zur schwedischen Königsfamilie gehört.Es ist kein Geheimnis, dass sich die Eltern und Schwestern der schönen Ehefrau von Prinz Carl Philip lieber etwas im Hintergrund halten. Öffentliche Auftritte gibt es nur selten – und zu besonderen Anlässen. Beim Gottesdienst für die kleine Ines zeigten sich die Schwestern von Sofia von Schweden erstmals wieder an der Seite ihrer Eltern, Marie und Erik Hellqvist. Vor allem Nesthäkchen Sara sorgte dabei für eine Überraschung. Die hübsche Rothaarige, die einige Jahre in Berlin gelebt und dort auch ihr Kind bekommen hat, wie die schwedische Zeitung 'Expressen' berichtet, kehrte nun nach Schweden zurück. Doch nicht nur die Familie von Sofia von Schweden sorgte für Aufsehen. Auch über die schwedische Königsfamilie wurde getuschelt. Kronprinzessin Victoria (47) sah in ihrem blassblauen Kleid mit Stickereien nicht nur zauberhaft aus, sondern strahlte beim Anblick ihrer drei süßen Neffen über das ganze Gesicht. Ganz im Gegensatz zu Chris O'Neill (50), der gemeinsam mit seiner schönen Ehefrau Prinzessin Madeleine (42) erschien. Der Geschäftsmann wirkte etwas durch den Wind und seine Gesichtszüge verrieten, dass er schon bessere Tage gehabt hat. Doch bei einem so wichtigen Termin darf die Familie natürlich nicht fehlen. Königin Silvia (81) dagegen strahlte über das ganze Gesicht, als sie an der Seite von Carl Gustaf (78) die Palastkirche betrat. Sie hatte das glücklichste Lächeln des Tages', plauderte 'Expressen'-Reporterin Helena Wiklund aus dem Nähkästchen. Kein Wunder! Immerhin hat Sofia von Schweden sie nicht nur ein weiteres Mal zur Großmutter gemacht. Nein, die Prinzessin und ihr Ehemann haben die Kleine auch nach Oma Silvia benannt. Was für eine rührende Geste.





BUNTE / 🏆 106. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Sofia Von Schweden Prinzessin Ines Schwedische Königsfamilie Gottesdienst Carl Philip

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinz Carl Philip + Prinzessin Sofia: Skandal-Mitglied bei GottesdienstBeim traditionellen Dankesgottesdienst Te Deum feiert die schwedische Königsfamilie die Geburt von Prinz Carl Philips und Prinzessin Sofias Tochter. Ebenf...

Weiterlesen »

Speedway der Nationen: Schweden fehlt die Nummer 1Bereits vor Saisonbeginn legt sich Fredrik Lindgren fest, dass er beim Speedway der Nationen in Polen im Oktober nicht für sein Land antreten wird. Nach einer langen Saison will er für die Familie da sein.

Weiterlesen »

Sofia von Schweden zeigt sich vor der Geburt gut gelaunt am FußballplatzSchon in wenigen Tagen könnte es so weit sein: Prinzessin Sofia erwartet ihr viertes Kind. Bis dahin geht die Schwedin entspannt ihrem Alltag nach.

Weiterlesen »

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden werden zum vierten Mal ElternPrinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (45) freuen sich über die Geburt ihrer ersten Tochter. Das Baby wurde am Freitag, den 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr im Danderyds-Krankenhaus geboren. Mutter und Kind sind wohlauf.

Weiterlesen »

So viel Zeit hat Sofia von Schweden noch für den BabynamenSofia von Schweden wird bald wieder Mutter, viele warten schon gespannt auf den Namen. Eigentlich bräuchte sie jedoch gar nicht gestresst zu sein …

Weiterlesen »

Carl Philip und Sofia von Schweden: Ihr viertes Kind ist ein MädchenRoyaler Nachwuchs in Schweden! Prinzessin Sofia hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht.

Weiterlesen »