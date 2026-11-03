Sofortbildkameras im Test: Polaroid, Instax & Kodak im Vergleich

Wir haben acht aktuelle Sofortbildkameras von Instax, Polaroid, Kodak und Lomography getestet. Erfahren Sie, welche Modelle die besten Bilder liefern und wie sie sich im Preis und in der Bedienung unterscheiden.

Sofortbildkameras erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit bei Fotografen und Liebhabern von Nostalgie. Modelle von den Marken Polaroid, Instax und Kodak verbinden den Charme vergangener Zeiten mit moderner Technik. Doch welche Kamera liefert die besten Bilder? Wir haben aktuelle Modelle unter die Lupe genommen und zeigen, welche Sofortbildkameras vorne liegen. Smartphones liefern heute oft beeindruckend gute Fotos. Doch viele Aufnahmen verschwinden anschließend einfach in der Galerie, wo sie ungesehen bleiben - vom Ausdrucken oder Teilen ganz zu schweigen.

Auch die Suche nach dem perfekten Motiv kommt dabei häufig zu kurz: Kamera draufhalten, Auslöser drücken, fertig. Ganz anders läuft es bei Sofortbildkameras: Hier zählt jeder Moment. Da das Bild unmittelbar nach dem Auslösen aus der Kamera kommt, überlegt man sich genau, wann der richtige Augenblick gekommen ist - und kann die Bilder sofort in der Hand halten, verschenken oder aufhängen. Der Reiz liegt im Unmittelbaren.

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Die Fujifilm Instax Mini 12 für Einsteiger

Die Fujifilm Instax Mini 12 macht Spaß: Sie ist kompakt, liegt gut in der Hand und liefert schicke Bilder im brieftaschentauglichen Format. Im Testlabor erwiesen sich die Fotos als ausreichend scharf, kontrastreich und mit natürlichen Farben. Die Bilder haben mit 6,2 × 4,6 Zentimetern eine brieftaschengerechte Größe und wirken charmant nostalgisch. Dabei sorgt die feste Blende von f/12,7 in Kombination mit der fixen Brennweite von 60 Millimetern für ein großes Schärfefeld, ideal für Gruppenfotos.

Viel Spielraum für kreative Variationen gibt es allerdings nicht: Lediglich zwei Aufnahmeprogramme (Nahaufnahme und Langzeitbelichtung) stehen zur Verfügung. Der größte Vorteil der Mini 12 liegt in ihrer simplen Bedienung. Ein sich schnell erschließender Drehmechanismus am Objektiv schaltet zwischen deaktiviertem Zustand, Standardmodus und Nahaufnahme um. Selbsterklärend und ohne Display oder Menüführung.

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Instax Wide Evo mit App-Steuerung und Vorschau

Die Instax Wide Evo bringt fast alles mit, was man sich von einer modernen Sofortbildkamera wünscht. Die Aufnahmen sehen gut aus, per App lässt sich die Kamera bequem steuern - auch Handy-Fotos kann sie drucken. Das große und gut ablesbare Display der Instax Wide Evo zeigt das fertige Bild bereits vor dem Druck - das spart unnötige Ausdrucke. Viele Filter und Modi laden zum Ausprobieren ein, kreative Ideen anderer Nutzer gibt's online als Inspiration.

Gedruckt wird nur auf Knopfdruck - das spart bei misslungenen Fotos bares Geld. Dafür muss man aber auch vorher einiges investieren, der Kaufpreis ist im Vergleich zu den anderen Kameras recht hoch. Erhältlich ist sie für knapp 330 Euro (Preis zum Testzeitpunkt).

Polaroid Mini Shot und Kodak Retro-Design

Ein Modell punktet mit schickem Retro-Design und einfacher Bedienung. Das liegt auch daran, dass die Kamera nur wenige Funktionen bietet. Die Bilder sehen gut aus und liefern den typischen Polaroid-Look. Günstig sind die kleinen Abzüge allerdings nicht - rund 1,25 Euro pro Bild. Dafür fällt der Preis der Kamera mit knapp 70 Euro (Preis zum Testzeitpunkt) moderat aus.

Das Testlabor und die Redaktion gehen bei der Bewertung von Sofortbildkameras den Fragen auf den Grund, wie gut die Sofortbilder der Kameras aussehen. Es wird geprüft, ob Farben und Kontraste stimmen und ob Details erkennbar sind. Dabei steht die Frage im Raum, ob der Sofortbild-Look gewollt ist - oder ein Zeichen für schwache Bildqualität.

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Testmethoden und praktische Auswirkungen für Nutzer

Die Redaktion geht diesen Fragen auf den Grund und testet in zwei entscheidenden Szenarien: bei Tageslicht in Stadt und Natur sowie im Fotomessstand bei schwacher Beleuchtung. Vor allem Letzteres bringt viele Modelle an ihre Grenzen. Dabei kommen viele Sofortbildkameras genau in solchen Situationen zum Einsatz. Aufnahmen bei wenig Licht fordern Sofortbildkameras besonders heraus. In diesem Fall war der Testraum nur deshalb aufgehellt, weil der Blitz des Fotografen auslöste.

Bei der Bedienung zählt, wie einfach sich eine Sofortbildkamera im Alltag nutzen lässt. Gibt es ein Display auf der Rückseite, das die Bildvorschau erlaubt, bevor der Druck startet? Je nach Modell spart das bares Geld - mittelmäßige Bilder lassen sich so vorab löschen. Bei der Fujifilm Instax Mini 12 ist eine Speicherung digitaler Bilder nicht möglich, ebenso wenig können Fotos wieder gelöscht oder vorher angesehen werden.

Gewicht, Preis und Fazit für den Kaufentscheid

Mit einem Gewicht von 306 Gramm ohne Film ist die Instax Mini 12 angenehm leicht. Für Fotografen mit wenig Platz im Gepäck oder solche, die gern auf Partys oder Reisen spontane Erinnerungen festhalten wollen, ist das Format ideal. Über die Ladentheke geht sie für knapp 75 Euro (Preis zum Testzeitpunkt).

Technisch unterscheiden sich Sofortbildkameras auf dem Papier nur wenig. Wichtiger als reine Zahlen sind in der Praxis Dinge wie Fokus oder verfügbare Aufnahmemodi. Die fertigen Bilder gibt's je nach Modell in unterschiedlichen Größen. Beim Test der Geräte hat die Redaktion besonders auf die genannten Punkte geachtet, um die beste Wahl für den Kunden zu finden.