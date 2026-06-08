Software "TagTinker" manipuliert elektronische Preisschilder - Flipper Zero-Gerät und Sicherheitslücke

Die Software "TagTinker" manipuliert elektronische Preisschilder, indem sie auf frei verfügbarer Software und einem Spezialgerät beruht. Das Gerät, das Flipper Zero, vereint zahlreiche Werkzeuge für Funk- und Infrarotanwendungen in einem Gehäuse. Der Fall zeigt ein Sicherheitsproblem bei den Herstellern und die Notwendigkeit, Systeme besser zu schützen.

Elektronische Preisschilder sind in Supermärkten und Elektronikmärkten häufig anzutreffen. Sie sparen Papier und können zentral aktualisiert werden. Doch die Technik hat eine Schwachstelle: Mit frei verfügbarer Software und einem Spezialgerät lassen sich die Anzeigen manipulieren.

Bilder solcher Veränderungen kursieren bereits im Netz. Hinter den Fotos steckt die Software "TagTinker", die auf GitHub veröffentlicht wurde. Entwickelt wurde sie vom Nutzer i12bp8. Das Programm läuft auf dem Flipper Zero, einem kompakten Gerät für Funk- und Infrarottechnik.

Der Entwickler betont allerdings, dass TagTinker ausschließlich für Forschungszwecke gedacht sei. In der Beschreibung wird ausdrücklich untersagt, Preisschilder in Geschäften zu verändern oder fremde Systeme zu manipulieren. Das Gerät wurde von Entwicklern aus Russland und der Ukraine geschaffen und kam bereits 2020 auf den Markt. Es vereint zahlreiche Werkzeuge für Funk- und Infrarotanwendungen in einem Gehäuse.

Bekannt wurde der Flipper Zero vor allem 2023. Damals zeigte sich, dass sich über eine Sicherheitslücke bestimmte iPhones zum Absturz bringen ließen. Bei digitalen Preisschildern liegt die Ursache in einer häufig unverschlüsselten Infrarot-Kommunikation. Wer das verwendete Protokoll kennt, kann auf die Anzeigen zugreifen und Inhalte verändern.

Der Fall zeigt vor allem ein Sicherheitsproblem bei den Herstellern. Statt darauf zu vertrauen, dass technische Abläufe geheim bleiben, müssen Systeme besser geschützt werden. Genau deshalb sind Werkzeuge wie der Flipper Zero bei IT-Sicherheitsexperten beliebt: Sie helfen dabei, Schwachstellen sichtbar zu machen, bevor Kriminelle sie ausnutzen





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