Nach dem Transfer zu West Ham zeigt Amrabat schwache Leistungen. Schalke 04 hofft nun auf El-Faouzi als neuen Star, der jedoch in der Bundesliga vor Herausforderungen steht.

Der deutsche Fußball wird aktuell von einer satten Welle der Unzufriedenheit überschwemmt, die besonders stark in Gelsenkirchen aufschwappt. Es ist ein Gefühl, das viele treue Anhänger bereits aus den letzten Jahren kennen, sich aber diesmal noch intensiver anfühlt. Die Enttäuschung ist groß, weil ein potenzieller Wiederaufstieg oder eine stabile Phase ins Wanken geraten zu sein scheint.

Amrabat als Symbol für gescheiterte Ambitionen

Die aktuelle Situation ist direkt mit dem Transfer von Sofyan Amrabat an West Ham United verbunden. Schalke 04 wollte den Marokkaner ursprünglich als neuen Star etablieren und setzte dabei auf seine internationale Erfahrung und sein Potenzial. Doch nun steht fest, dass Amrabat bei den Engländern keineswegs die erwarteten Erfolge feiert. Im Gegenteil: Seine Leistungen werden als enttäuschend wahrgenommen, und er gilt zunehmend als das Symbol für einen fehlgeleiteten Transfer.

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Die Erwartungen waren hoch, doch die Realität sieht anders aus. Amrabat zeigt sich nicht in seiner besten Form, und das Team von West Ham hat bisher keine Anzeichen von Verbesserung erkennen lassen. Diese Entwicklung wird in Gelsenkirchen mit großer Sorge beobachtet, da der Verein ursprünglich auf diesen Spieler gesetzt hatte, um die eigene Position im oberen Mittelfeld zu festigen.

El-Faouzi als Hoffnungsträger im Zentrum

In dieser turbulenten Phase wird die Aufmerksamkeit nun auf Sofyan El-Faouzi gelenkt, der als einer der wenigen Lichtblicke in der aktuellen Mannschaft gilt. Er gilt als Fan-Liebling und hat sich durch seine konstanten Auftritte in der Startelf einen festen Namen gemacht. Seine Rolle als Aufstiegs-Held und sein unermüdlicher Einsatz auf dem Feld haben ihm große Sympathien bei den Anhängern eingebracht.

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El-Faouzi hat sich bewusst für Marokko entschieden und ist damit fest im Aufgebot der Afrikaner verankert. Seit seiner Einwechslung Ende September in der Qualifikation für den Afrika-Cup gegen Lesotho, das mit 2:0 gewonnen wurde, ist das Thema einer Karriere für die deutsche Nationalmannschaft endgültig vom Tisch. Diese klare Entscheidung unterstreicht seine Loyalität und seinen Fokus auf die aktuelle Mannschaft.

Harte Probe im höherklassigen Wettbewerb

Dennoch steht El-Faouzi vor großen Herausforderungen. Er kann nicht einfach an die guten Auftritte der letzten Saison anknüpfen, obwohl er weiterhin fleißig ist und über 12,5 Kilometer pro Spiel läuft. Die neue Liga und das höhere Niveau stellen ihn auf eine harte Probe, die er noch nicht vollständig besteht. Die Effizienz, die ihn zuvor auszeichnete, scheint zu fehlen.

Die Statistik zeigt einen deutlichen Rückgang: Bisher war er nur an 11 Torschüssen beteiligt, was einem Schnitt von 1,4 pro Partie entspricht. In der vergangenen Saison waren es noch starke 85 Beteiligungen, einem Durchschnitt von 2,5 pro Spiel. Eine Torbeteiligung steht aktuell noch aus, und in der zweiten Liga hatte er ordentliche sieben Scorer-Punkte erreicht, bestehend aus zwei Toren und fünf Vorlagen.

Vertragssicherheit und vergangene Transferversuche

Auch die bessere Qualität seiner Gegenspieler macht El-Faouzi zu schaffen. Er gewinnt deutlich weniger Zweikämpfe als noch im Vorjahr, wobei nur 42 Prozent aller Duelle an den Schalker gehen, während es letztes Jahr noch 48 Prozent waren. Trotz dieser statistischen Rückschläge gibt es einen wichtigen Aspekt, der für Stabilität sorgt: El-Faouzi verlängert seinen Vertrag im Sommer bis 2030, und zwar ohne Ausstiegsklausel.

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Seine ehrbaren Gründe für diese Entscheidung sind klar: Er will das neue Schalke-Gesicht werden und sich in der Bundesliga weiterentwickeln. Es gab im Sommer durchaus Anfragen für den Königsblauen. Vor allem West Ham United erkundigte sich intensiv und soll sogar bereit gewesen sein, mehr als 10 Mio. Euro für El-Faouzi auf den Tisch zu legen. Ein Deal kam jedoch nicht zustande.

Vergleich mit Amrabat und Ausblick auf die Zukunft

West Ham verpflichtete stattdessen Arne Engels von Celtic Glasgow für rund 25 Mio. Euro. Schalke 04 dagegen hoffte ursprünglich auf einen noch größeren Entwicklungsschritt von El-Faouzi und entsprechend mehr Ablöse. Davon wagt man beim Pott-Klub allerdings wegen der stagnierenden Entwicklung des Mittelfeldspielers aktuell nicht mal mehr zu träumen. Die Differenz im Transferwert und der Erfolg von Engels stehen in krassem Kontrast zur aktuellen Situation.

Die Chance dazu hat El-Faouzi jedoch weiterhin. In dieser Saison sind noch 25 Spiele offen. Das ist genug Zeit, um zu beweisen, dass er auch in der Bundesliga ein richtig guter Kicker sein kann. Die fans warten gespannt darauf, ob er diese Chance nutzen und die Erwartungen wieder erfüllen kann, die in ihn gesetzt werden.