Experten, Politiker und sogar Tech-Milliardäre selbst fordern, die großen KI-Firmen an den gesellschaftlichen Kosten des Job-Blutbads zu beteiligen, das sie womöglich anrichten. Doch genau wie wirksame Regulierung wird es auch Steuern auf KI so schnell nicht geben.

KI bedroht nicht nur Bürojobs: Anders als noch vor wenigen Jahren können humanoide Roboter mithilfe künstlicher Intelligenz inzwischen eine große Bandbreite menschlicher Tätigkeiten ausführen. Experten, Politiker und sogar Tech-Milliardäre selbst fordern, die großen KI-Firmen an den gesellschaftlichen Kosten des Job-Blutbads zu beteiligen, das sie womöglich anrichten.

Doch genau wie wirksame Regulierung wird es auch Steuern auf KI so schnell nicht geben. Als Bill Gates vor neun Jahren sein Konzept für stärkere soziale Verantwortung von Konzernen vorstellte, wurde er weitgehend belächelt: Wenn ein Roboter die gleiche Arbeit mache wie ein Fabrikarbeiter, sagte Gates 2017, dann "sollte man meinen, dass wir ihn auf einem ähnlichen Niveau besteuern.

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" Damals machten sich Ökonomen noch über Gates lustig. Doch mit dem inzwischen allgegenwärtigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist seine Idee in die Mitte der politischen Debatte gerückt.