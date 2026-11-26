Ein 49-jähriger Schauspieler hat ein Foto veröffentlicht, auf dem er vertraut mit der Brust einer bisher unbekannten Frau in einem Flugzeug sitzt. Der Schnappschuss sorgt für Spekulationen nach der Trennung von seiner Ehefrau vor einigen Jahren, wobei der Künstler keine Details zur Identität der Reisepartnerin preisgibt.

Der Schauspieler veröffentlichte am Donnerstag ein Foto aus einem Flugzeug, auf dem er sich bei einer bislang unbekannten Frau offenbar ganz besonders geborgen fühlt. Statt aufrecht in seinem Sitz zu sitzen, hat es sich der 49-Jährige mit dem Kopf auf ihrem Schoß bequem gemacht.

Die brünette Reisebegleiterin trägt einen hellbraunen Pullover, ihr Gesicht bleibt jedoch weitgehend verborgen. Gerade diese vertraute Geste dürfte bei seinen Fans für Gesprächsstoff sorgen.

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Schließlich liegt die Bekanntgabe seiner Trennung von Ehefraumit dem Schnappschuss tatsächlich eine neue Partnerin präsentiert oder lediglich einen privaten Augenblick festhalten wollte, lässt sich aus der Aufnahme allerdings nicht schließen.seinen Followern nicht. Stattdessen unterstreicht er die emotionale Stimmung des Fotos mit den Worten:Was er damit ausdrücken möchte, behält der Sohn von Schlagerlegende für sich. Auch über die Frau, die ihm während des Fluges so nahekommt, verliert er kein Wort.