Sohn durch Schüsse schwer verletzt: Polizei sucht nach Täter in Wuppertal

Ein Mann wurde in seiner Wohnung in Wuppertal durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach dem mutmaßlichen Täter. Der Zustand des Opfers ist kritisch.

Gegen 0.50 Uhr ging am Montagabend der Notruf einer Frau aus dem Süden von Wuppertal ein. Sie erzählte den Beamten, dass ihr Sohn in seiner Wohnung in der Weststraße vermutlich durch eine Schusswaffe verletzt worden sei. Polizisten fanden den Schwerverletzten. Laut Staatsanwaltschaft hatte er mehrere Schussverletzungen , unter anderem am Bein. Er schwebte in Lebensgefahr. Der Deutsche wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Bisher geht man davon aus, dass der Mann tatsächlich durch Schüsse verletzt wurde. Bisher konnte er allerdings nicht vernommen werden. \\\„Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Wohnung zu einer Auseinandersetzung, bei der ein bislang unbekannter Mann mehrfach auf das Opfer schoss“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach BILD-Informationen war in der Nacht ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz, suchte nach dem Täter. Doch die Fahndung blieb erfolglos. Weder der Schütze noch die Tatwaffe konnten gefunden werden. Die genaue Identität des Schützen ist bisher noch nicht bekannt. Wie BILD erfuhr, gehen die Ermittler allerdings davon aus, dass sich Täter und Opfer kennen.





