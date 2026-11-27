Ein 41-jähriger Mann aus Witten erstach seinen Sohn und verletzte Frau und Tochter schwer. Er muss in Haft. Sein Motiv akzeptiert der Richter nicht.

Das Bochumer Landgericht hat einen 41-Jährigen wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Angeklagte soll im März 2026 in Witten mit einem Messer auf seine Frau, seinen Sohn und seine Tochter eingestochen haben.

Der damals 13 Jahre alte Junge starb, die beiden weiteren Opfer überlebten mit schweren Verletzungen. Als Motiv hatte der deutsche Angeklagte gegenüber seiner psychiatrischen Sachverständigen angegeben, er habe seine Frau für vorangegangene Demütigungen bestrafen wollen. »Das allein kann es aber nicht gewesen sein«, sagte der Vorsitzende Richter Volker Talarowski in der Urteilsbegründung. »Selbst, wenn er das so empfunden hätte, hätte es unzählige andere Arten und Weisen gegeben, diesen Zustand zu beenden.

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«zu fahren, als der Mann noch einmal ausstieg und in die Wohnung zurücklief. Spätestens da müsse er den Entschluss gefasst haben, sich seiner Familie zu entledigen, sagten die Richter. Bewaffnet mit einem Küchenmesser und vermummt mit einem Tuch soll der Wittener an die Beifahrerseite des Fahrzeugs getreten sein und auf seine Frau eingestochen haben. Kurz darauf attackierte er laut Urteil auch den hinter seiner Mutter sitzenden Sohn und die Tochter.