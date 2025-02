Sohn ohne Vater: Feridun Zaimoglus Roman über Verlust und Familie

Feridun Zaimoglu erzählt in seinem neuen Roman die Geschichte eines Mannes, der von der Nachricht des Todes seines Vaters erreicht wird und sich dann auf eine emotionale Reise in die Türkei begeben muss. Der Roman ist eine tiefgründige und melancholische Erzählung über Verlust, Familie und die Suche nach den Wurzeln.

Feridun Zaimoglu s Roman „Sohn ohne Vater“ dreht sich um die Geschichte eines Mannes, der von seiner Mutter über den Tod seines Vaters informiert wird. Das Anruf, der die Erzählung in Gang setzt, ist nur der Anfang eines komplexen und emotionalen Abenteuers. Der Roman spielt auf zwei Ebenen: Die physische Reise des Sohns zur Beerdigung seines Vaters in der Türkei und die innere Reise , die ihn zu seinen eigenen Wurzeln und zur Geschichte seiner Familie führt.

Zaimoglu, der selbst ein Sohn ohne Vater geworden ist, greift auf seine eigene Familiengeschichte zurück, um eine Geschichte zu erzählen, die sowohl persönlich als auch universal ist.Der Ich-Erzähler, der sich auch als Ferdinand vorstellt, ist ein Sohn türkischer Eltern, die in den 1960er Jahren als „Gastarbeiter“ nach Deutschland kamen. Er lebt mit seiner Schwester in Deutschland und hat Medizin studiert, bevor er sich der Literatur zuwandte. Nach dem Tod seines Vaters ist er gezwungen, eine lange Reise in einem Wohnmobil zu unternehmen, um zum Grab seines Vaters in der Türkei zu gelangen. Zwei Bekannte aus Dortmund helfen ihm auf dieser Reise: Aras, der organisiert, und Tan, der ihn fährt. Die Reise wird zu einer Herausforderung, sowohl logistisch als auch emotional.Der Roman ist geprägt von einem melancholischen Grundton, der durch viele einprägsame Szenen unterbrochen wird. Die Erinnerung an die Kindheit des Ich-Erzählers in München, die Begegnungen mit anderen Menschen auf der Reise und die Gespräche mit seiner Mutter, die lange Zeit nur am Telefon präsent ist, tragen zur Tiefe der Geschichte bei. Je näher der Sohn dem Grab seines Vaters kommt, desto fremder wird ihm dieser. Die Geschichte der Familie wird immer wichtiger, und die Mutter tritt mehr und mehr ins Zentrum. Am Ende wird sie selbst zur Erzählerin, was zu einem spannenden Kipppunkt führt





