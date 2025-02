Sohn versucht Mutter (99) zu töten

Ein 71-jähriger Mann steht vor dem Landgericht in Detmold wegen versuchten, heimtückischen Mordes an seiner 99-jährigen Mutter an. Der Angeklagte hatte sich als Pflegekraft verkleidet und seine Mutter in den Keller gestürzt.

Weil er seine 99-jährige Mutter vermutlich töten wollte, steht ab Freitag der Sohn vor dem Landgericht in Detmold . Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen versuchten, heimtückischen Mord es erhoben. Der Angeklagte ist selbst bereits 71 Jahre alt. Als er in den Gerichtssaal kommt, bedeckt er sein Gesicht, Aussagen lässt er nur von seinem Anwalt verlesen. Mutter und Sohn hatten jahrelang keinen Kontakt. Im August vergangenen Jahres klingelte der Sohn plötzlich bei seiner Mutter.

Er hatte sich als Pflegekraft verkleidet. Die sehbehinderte hochbetagte Frau, die im Rollstuhl sitzt, öffnet arglos die Tür. In dem Moment soll der Angeklagte seine Mutter samt Rollstuhl die Treppe hinabgestürzt haben. Als sein Opfer auf dem ersten Treppenabsatz liegen blieb, soll er noch einmal seine Mutter geschubst haben, sodass sie im Keller liegen blieb. Die Seniorin wurde dabei nur leicht verletzt und konnte mit einem Notfall-Knopf den Pflegedienst rufen. Über seinen Anwalt gestand der Angeklagte heute die Tat. Das Motiv: ein Konflikt mit seiner Mutter. Der Sohn wirkt vor Gericht mitgenommen, ist still und bricht immer wieder lautlos in Tränen aus. Nach der Tat war er zurück in sein Zuhause nach Süddeutschland gefahren. Zwei Tage später stellte er sich der Polizei und zeigte sich selbst wegen unterlassener Hilfeleistung an. Heute ließ er über den Anwalt mitteilen, dass er die Tat bereue. Seine Mutter will nicht gegen den Sohn aussagen und macht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Allerdings hat sie zugestimmt, dass die Angaben, die sie bei der Polizei nach der Tat gemacht hat, im Prozess berücksichtigt werden dürfen





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mord Täter Opfer Landgericht Detmold

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Spiel, das Mutter und Sohn verbindetDie Geschichte erzählt von Michael und seiner Mutter, die trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten durch ein gemeinsames Hobby, das Spielen, verbunden sind. Gerade in Michaels Kindheit war seine Mutter ein Rätsel, doch durch das gemeinsame Spielen lernt sie ihn besser kennen.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Trauer bei Familie Ritter: Nach Mutter Karin und Sohn Andy - auch Norman Ritter ist totKöthen - Mit rechtsradikalen Parolen wurde er schon im Kindesalter zweifelhaft berühmt. Wie jetzt bekannt wurde, ist ein weiteres Familienmitglied 'der Ritters' im Alter von nur 40 Jahren verstorben.

Weiterlesen »

Mutter erfährt, dass sie einen Sohn bekommt - und schämt sich für eigene ReaktionEndlich schwanger. Sarah hatte sich lange ein Baby gewünscht, dann erfüllt sich der Traum. Doch als sie das Geschlecht erfährt, ist die werdende Mutter enttäuscht. Wochenlang kämpft sie gegen die Traurigkeit – und die Scham über ihre Gefühle. Auf FOCUS online berichtet sie über ihre Erfahrung.

Weiterlesen »

Mutter erfährt, dass sie einen Sohn bekommt - und schämt sich für ihre ReaktionEndlich schwanger. Sarah hatte sich lange ein Baby gewünscht, dann erfüllt sich der Traum. Doch als sie das Geschlecht erfährt, ist die werdende Mutter enttäuscht. Wochenlang kämpft sie gegen die Traurigkeit – und die Scham über ihre Gefühle. Auf FOCUS online berichtet sie über ihre Erfahrung.

Weiterlesen »