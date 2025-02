Sohn von Andre Agassi und Steffi Graf: Baseball-Held statt Tennis-Star

Jaden Agassi, der Sohn der Tennis-Legende Andre Agassi und Steffi Graf, wählt einen anderen Karriereweg als die Sportart seiner berühmten Eltern. Der junge Mann ist ein talentierter Pitcher und wurde für die deutsche Baseball-Nationalmannschaft bei den World Baseball Classic Qualifiers nominiert.

Sohn der Tennis-Legenden Andre Agassi (54) und Steffi Graf (55), geht seinen eigenen Weg – und der führt ihn nicht auf den Tennisplatz, sondern auf den Baseball -Diamond! Der Absolvent der University of Southern California wurde jetzt für die deutsche Baseball -Nationalmannschaft bei den World Baseball Classic Qualifiers in Tucson (USA) nominiert.

Und zwar als Pitcher, also für die wichtigste Position des Kaders!\Schon als Kind war für Jaden klar: Tennis ist nicht sein Ding! Obwohl er als kleiner Junge auf den Platz rannte, um seinen Vater nach einem US-Open-Sieg zu umarmen, begeisterte ihn eine andere Sportart: Baseball. „Das war schon immer mein Sport, ich liebe es einfach, auf dem Feld zu stehen, ich liebe es, auf dem Hügel zu stehen“, sagte Agassi dem Spiegel im Oktober 2001. Zwei Jahre später kam seine Schwester Jaz zur Welt.\Doch sein Weg war alles andere als einfach: So musste er nach einer schweren Ellenbogenverletzung einer Operation unterziehen. Dadurch fiel die Saison 2019 für ihn komplett aus, die darauffolgende wurde wegen Corona abgesagt. An der kalifornischen Universität arbeitete Agassi hart an seinem Comeback – und erkämpfte sich seinen Platz als Pitcher. Vergangenen Sommer gelang ihm der Durchbruch: In der MLB Draft League wurde er sogar zum Spieler der Woche gewählt! Dieses Video hätte sie aus Sicht von Evertons Trikot-Sponsor besser nicht gedreht ... Agassi: „Ich war schon immer ein Pitcher. In der Highschool hatte ich einen Wachstumsschub und begann, härter zu werfen. Zu dieser Zeit wurden die Trainer auf mich aufmerksam. Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht eine Zukunft in diesem Sport habe.





