Solana an wichtiger Marke: Ist jetzt der Einstieg bei Solaxy ($SOLX) der richtige?

Der Kryptomarkt ist am Wochenende ruhig, doch Solana befindet sich an einer entscheidenden Marke und Solaxy ($SOLX) erlebt extrem hohe Aktivität. Wo lohnt sich der Einstieg?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie [email protected] oder hier. Am Wochenende herrscht am Krypto markt in der Regel wenig Bewegung. Die Nachrichtenlage gibt am heutigen Samstag nicht viel her.

Auch institutionelle Investoren, die mit ihrem Kapital oft den Bitcoin-Kurs und damit auch viele Altcoins massiv beeinflussen, sind am Wochenende nicht aktiv. Das macht sich auch direkt an der Kursentwicklung der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung deutlich. Viel tut sich nicht bei Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. Das könnte sich aber schon bald ändern. Zumindest bei Solana. Solana steht an einem wichtigen Punkt und auch bei Solaxy ($SOLX) herrscht aktuell extrem viel Aktivität. Wo lohnt sich der Einstieg jetzt? Solana bewegt sich um entscheidende Marke Es gibt zahlreiche Dinge, die die Kurse am Kryptomarkt und auch bei anderen Assets beeinflussen. Politische Entwicklungen, Fundamentaldaten, On-Chain-Daten und viele weitere Faktoren können bei der Kursentwicklung einer Kryptowährung eine entscheidende Rolle spielen. Auch die technische Analyse ist bei vielen Investoren sehr beliebt, die ein Gespür dafür bekommen wollen, wo sich der Kurs hinentwickeln und wo sich der Einstieg lohnen könnte. In Bezug auf die technische Analyse bewegt sich Solana ($SOL) aktuell an einer entscheidenden Marke. Der EMA 200 ist der wichtigste Indikator in der Charttechnik, da er von den meisten Investoren und Analysten genutzt wird. Notiert ein Asset über dem EMA 200, bildet dieser oft eine starke Unterstützung. Notiert ein Asset darunter, kann der EMA 200 einen Widerstand bilden, der nur schwer zu überwinden ist. Solana bewegt sich aktuell noch knapp über dieser wichtigen Marke. ($SOL Chart – Quelle: Tradingview) Der EMA 200 liegt bei $SOL aktuell bei 190 Dollar und der $SOL-Kurs liegt mit 195 Dollar nur sehr knapp darüber. Ein Blick auf den Chart macht sehr schnell deutlich, dass $SOL in der Vergangenheit mehrfach an dieser Marke abgeprallt ist, sodass genau jetzt ein guter Einstieg sein könnte, da die Chancen gut stehen, dass Solana auch diesmal wieder an diesem Punkt umkehrt und deutlich steigt. Mit einem steigenden $SOL-Kurs dürfte auch die Nachfrage nach Solaxy ($SOLX) noch weiter steigen. Jetzt mehr über Solaxy erfahren. Solaxy als Gamechanger für Solana? Solaxy ($SOLX) ist ein neues Projekt, das schon bald zu den Größen am Kryptomarkt gehören könnte. Solaxy bringt nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana und damit eine eigene Blockchain auf den Markt, die die Solana Main Chain schon bald entlasten könnte. Solana ist zwar schnell und günstig bei Transaktionen, hat aber aufgrund der hohen Auslastung immer wieder mit fehlgeschlagenen Transaktionen und manchmal sogar mit Totalausfällen zu kämpfen. Das könnte sich durch Solaxy bald ändern. ($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website) Wird die Layer 2 angenommen, könnte hier bald ein komplett neues Ökosystem aus Token, dApps und spannenden Projekten entstehen, wobei der neue $SOLX-Coin eine zentrale Rolle spielen würde. $SOLX ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und da man nicht oft die Gelegenheit bekommt, in einen neuen Coin mit neuer Blockchain zu einem so frühen Zeitpunkt zu investieren, ist die Nachfrage von Anfang an extrem hoch. In kurzer Zeit haben Anleger $SOLX-Token im Wert von über 21 Millionen Dollar gekauft, wodurch schnell klar wird, dass der Coin das Potenzial hat, nach dem Handelsstart an den Börsen durch die Decke zu gehen. Analysten halten einen Anstieg um mehr als das 20-fache für möglich. Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt, wobei die nächste Preiserhöhung in Kürze stattfindet. Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen. Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefah





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SOLANA SOLX Krypto Blockchain Layer-2 Investing Presale Crypto

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Solana erreicht historisches Handelsvolumen: Solaxy bietet Lösung für SkalierbarkeitsproblemeSolana hat ein monatliches Handelsvolumen von 200 Milliarden US-Dollar auf dezentralen Börsen erreicht. Der Erfolg wird durch Meme-Coins und die schnelle Blockchain getrieben, aber auch Skalierbarkeitsprobleme werden sichtbar. Solaxy, eine neue Layer-2-Lösung, bietet eine mögliche Lösung.

Weiterlesen »

Trump-Rallye: Zu DIESEM Zeitpunkt knackt der Bitcoin 2025 die 150.000 Dollar-MarkeBitcoin nähert sich 150k-Marke; Krypto erwartet Wachstum unter Trump; XRP und Solana stark.

Weiterlesen »

Solana Kurs-Prognose: Trump-Zölle belasten den KryptomarktDer Artikel analysiert den Einfluss der neuen Zölle von Donald Trump auf den Kryptomarkt und die Solana-Kurse. Die Zölle sollen das Handelsungleichgewicht bekämpfen, könnten aber zu einem Handelskrieg führen und die Wirtschaft belasten. Solana verlor in den letzten Tagen 19,10% an Wert. Trotz der Korrektur sieht der Artikel Chancen für Solana durch Skalierungslösungen wie Solaxy.

Weiterlesen »

Jetzt in der Make 1/25: Einstieg in beliebte Maker-ToolsOb mit oder ohne Neujahresvorsätzen: Mit diesen Maker-Tools in der Make 1/25 seid ihr bestens für spannende Projekte in 2025 gerüstet.

Weiterlesen »

Palantir und Rheinmetall: Ist jetzt der richtige Einstieg?Dank des steilen Aufschwungs im Januar haben die Aktien von Palantir und Rheinmetall wichtige Unterstützungslinien durchbrochen. Der aktuelle *ideas Aktien Check-Video* analysiert die charttechnischen Signale beider Aktien und gibt Anlegern Hinweise zum Einstieg.

Weiterlesen »

Trump setzt auf Krypto-Reserven: Jetzt besser XRP oder Solana kaufen?Anzeige / Werbung Anleger warten am Kryptomarkt gespannt auf Donald Trumps Amtsantritt zum 47. Präsident der USA. Allerdings sind die Kurse der größten Kryptowährungen der Welt nun auch schon im Vorfeld

Weiterlesen »