Solana Prognose: KursschADEL in $97 aus und Auffliegen nach oben

Die Solana Spiele w teab t den allerbesten Niveaus seit Anfang Februar Notiert derzeit bei $97. Der Kursanstieg von 45 % seit dem Jahrestief treibt die Solana Prognose i n re Simone wird, ebenso wie die Alpenglow-Update-Einheit mit einem Community-Test-Netz und über einer Milliarde Dollar ETF Kaufgelder.

Anzeige / Werbung Solana erreicht am 12. Mai 2026 die Marke von 97 Dollar und steht damit so hoch wie seit Anfang Februar nicht mehr.

Der Kursanstieg von 45 Prozent seit dem Jahrestief treibt die Solana Prognose wieder in bullisches Territorium. Mit dem Alpenglow-Upgrade auf einem Community-Testnetz und ETF-Zuflüssen von über einer Milliarde Dollar bekommt diese Rallye einen traditionellen Fundament. Analysten sehen den Bereich zwischen 100 und 120 Dollar als die nächste Zielzone. Die Frage, ob Solana die 100-Dollar-Marke durchbrechen kann, bestimmt die Debatte unter Tradern weltweit.

Gleichzeitig suchen Anleger nach Projekten mit höherem Multiplikator als etablierte Large Caps. Der Grund dafür liegt in der Mathematik, denn Solana braucht von 97 Dollar aus Quartale für eine Verdopplung, während Presale-Token bei einem Listing-Event schneller neu bewertet werden. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Solana Prognose anhand der neuesten Kursdaten und Netzwerk-Upgrades





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