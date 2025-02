Solarfirma lockte mit Versprechungen, lieferte nur halbe Anlagen

Eine insolvente Solarfirma hat viele Kunden betrogen, indem sie ihnen nur halbe Anlagen lieferte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugsverdachts, doch ob die Opfer ihr Geld zurückbekommen, ist fraglich.

Eine insolvente Solarfirma lockte mit großen Versprechen, doch viele Kunden bekamen nur halbe Anlagen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft – doch ob die Opfer ihr Geld zurückbekommen, ist fraglich. Zahlreiche Betroffene, darunter Birgit Vetter und Manfred von Seggern, zahlten hohe Summen im Voraus und blieben auf halbfertigen Anlagen sitzen. Ein Insider berichtet gegenüber dem Bayerischen Rundfunk von perfiden Verkaufsmethoden und enormem Druck auf die Kunden .

Die Bayerischen Landeswerke lockten mit aufwendigem Marketing, darunter ein Sponsoring des TSV 1860 München. Viele Kunden vertrauten auf den seriös klingenden Namen und die vermeintlichen Geschäftspartner. Doch nach ersten Lieferungen blieben versprochene Komponenten aus, Kunden wurden immer wieder vertröstet – bis die Firma schließlich nicht mehr erreichbar war. Mittlerweile ist das Büro der Bayerischen Landeswerke geräumt und das Unternehmen insolvent. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen Betrugsverdachts. Für die Opfer ist der Schaden riesig: Birgit Vetter zahlte 59.000 Euro, erhielt aber nur einen Teil der bestellten Anlage. Manfred von Seggern erlebte Ähnliches und musste zusätzlich 13.000 Euro für fehlende Bauteile und neue Handwerker aufbringen. Ein Insider, der für die Firma gearbeitet hat, spricht von einem skrupellosen System: „Kunden anhauen, umhauen und dann abhauen.“ Während viele versuchen, ihre Anlagen mit neuen Handwerkern fertigzustellen, bleibt der Ärger groß. Experten entdecken immer wieder Montagefehler, die weitere Kosten verursachen. Besonders brisant: Der ehemalige Inhaber der Bayerischen Landeswerke betreibt bereits eine neue Firma mit dem Namen „Watt iQ“. Auf Nachfrage wies er jede Verantwortung von sich. Für viele Geschädigte ist der Vertrauensverlust enorm. Sie sprechen von einer „unglaublichen Wut“ in ihnen. Während Birgit Vetter sagt, sie würde wohl nicht mehr in Solar investieren, hält Manfred von Seggern trotz der schlechten Erfahrungen an der Idee des Solarstroms fest. Die Ermittlungen gegen die Verantwortlichen laufen – doch ob die Kunden ihr Geld je wiedersehen, bleibt ungewiss





