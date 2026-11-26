Solaris' neue Regional- und Überlandbusse heißen Internova
Solaris gibt den Namen seiner neuen emissionsfreien Busplattform für den außerstädtischen Verkehr bekannt. Die Batterie-elektrischen und
Solaris gibt den Namen seiner neuen emissionsfreien Busplattform für den außerstädtischen Verkehr bekannt. Die Batterie-elektrischen und Wasserstoff-betriebenen Fahrzeuge, die voraussichtlich auf der Busworld 2027 ihre Weltpremiere feiern, werden unter dem Namen Internova vermarktet.
Der polnische Hersteller teilt mit, dass die neue Internova-Familie sowohl mit Batterie-elektrischem Antrieb als auch mit Wasserstoffantrieb in drei Längenvarianten erhältlich sein wird: 10,8 Meter, 12 Meter und 12,8 Meter. Die Modellpalette umfasst dabei sowohl Low-Entry-Versionen als auch High-Floor-Varianten . Die neue Internova-Plattform ersetzt die aktuelle Interurbino-Modellfamilie und soll Solaris‘ Bus-Elektrifizierung im außerstädtischen Umfeld und dabei vor allem im Überlandverkehr beschleunigen. Technische Daten zum Aufbau der neuen Plattform gibt die polnische CAF-Tochter allerdings noch nicht preis.
Die Weltpremiere ist für die Busworld 2027 kommenden Herbst in Brüssel vorgesehen. Zum aktuellen Zeitpunkt belässt es Solaris bei eher allgemeinen Umschreibungen: „Solaris Internova wurde von Grund auf speziell für den emissionsfreien Regional- und Überlandverkehr konzipiert. Der Bus wird der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Mobilitätslösungen im Überlandverkehr gerecht werden.
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