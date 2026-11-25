Der 90 Hektar große Solarpark bei Kirchheim im Landkreis Würzburg ist nahezu fertig, speist aber wegen Verzögerungen nach einer Insolvenz noch immer keinen Strom ein. Das belastet auch die Haushaltsplanung der Gemeinde.

Der zweitgrößte Solarpark Unterfrankens bei Kirchheim im Landkreis Würzburg ist weiterhin nicht am Netz. Nach der vorläufigen Insolvenz des Mutterunternehmens der Betreibergesellschaft steht das fast fertige Projekt ohne Anschluss da.

Kirchheims Bürgermeister Christian Stück zeigt sich gegenüber BR24 dennoch zuversichtlich, dass der 90 Hektar große Solarpark, der 2025 gebaut wurde, bald Strom einspeisen kann: "Da bin ich ziemlich optimistisch", so Stück. Technisch sei der Solarpark weitgehend fertiggestellt, es fehlten nur noch ein Kabel zum Umspannwerk und ein Transformator. Beides bedeute jedoch einen erheblichen bürokratischen Aufwand, sagte Stück. Das Insolvenzverfahren habe für zusätzliche Verzögerungen gesorgt.

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Unklar sei, inwiefern die Planungen seit der Anbahnung der Insolvenz weitergelaufen seien. Bei der Enerparc AG in Hamburg heißt es, man befinde sich in "konstruktiven Prozessen", um die gesamte Gruppe zu verkaufen, und rechne mit einer Beurkundung Anfang Dezember. Parallel werde daran gearbeitet, im Bau befindliche Projekte weiterzuführen. Es gehe um knapp hundert Vorhaben, für die jeweils Einzellösungen mit den finanzierenden Banken gefunden werden müssten.

"Natürlich ist es in unserem Interesse, die Projekte anzuschließen, damit sie auch laufende Erträge generieren", so eine Unternehmenssprecherin. Für die Solarpark Egenburgerhof GmbH & Co. KG, die den Kirchheimer Park betreibt, gebe es allerdings "noch kein Ergebnis".gerechnet, die aus der Beteiligung am eingespeisten Strom stammen sollten.

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"Die sind natürlich im Haushalt eigentlich eingeplant", so Stück. Derzeit könne Kirchheim noch auf Rücklagen zurückgreifen, für das kommende Jahr sehe der Bürgermeister keine akuten Probleme. Auf längere Sicht allerdings könnte das Ausbleiben der Solareinnahmen zum Thema werden. Stück hofft daher, dass sich möglichst bald ein Käufer für die Enerparc-Gruppe findet und der Solarpark Kirchheim schnell ans Netz geht.

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