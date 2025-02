Solarspeicher: Licht im Dunkeln bei Stromausfall

Ein Stromausfall kann den Alltag empfindlich beeinträchtigen. Besitzer einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) mit Solarspeicher können jedoch entspannt bleiben, da der Speicher den tagsüber erzeugten Solarstrom speichert und bei Bedarf wieder abgibt. So können wichtige Geräte auch bei einem flächendeckenden Stromausfall weiterhin betrieben werden.

Ein Stromausfall kann den Alltag empfindlich beeinträchtigen. Ohne Strom gibt es kein Licht, kein Internet und der Kühlschrank taut ab. Besitzer einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) mit Solarspeicher können jedoch in solchen Situationen entspannt bleiben. Der Speicher speichert den tagsüber erzeugten Solarstrom und gibt ihn bei Bedarf wieder ab. Das funktioniert auch, wenn das öffentliche Stromnetz ausfällt, etwa bei einem flächendeckenden Ausfall.

Wichtige Geräte wie Kühlschrank, Heizung oder Licht lassen sich dann – zumindest vorübergehend – weiterbetreiben.\Wie funktioniert das genau? Zunächst erkennt der Wechselrichter der PV-Anlage, wenn das öffentliche Stromnetz ausfällt. Anschließend schaltet er laut Herstellerangaben automatisch auf den Notstrombetrieb um und trennt die PV-Anlage vom Netz. Jetzt übernimmt der Solarspeicher die Stromversorgung und versorgt die angeschlossenen Geräte mit Energie. Solange die Sonne scheint, lädt die PV-Anlage den Speicher auch wieder auf, um die Notstromversorgung aufrechtzuerhalten. Erneuerbare Energie werden weiterhin genutzt und der CO2-Fußabdruck reduziert. Ein Solarspeicher erhöht außerdem die Eigenverbrauchsquote des Solarstroms aus der PV-Anlage und kann so auch abseits eines Stromausfalls eine sinnvolle Ergänzung sein. Es gibt jedoch ein paar Faktoren zu beachten, was etwa Voraussetzungen und Größe des Speichers angeht. Daher empfiehlt es sich, eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. \Das geht kostenlos etwa über Senec. Über den Online-Konfigurator lassen sich mit wenigen Klicks die entsprechenden Parameter angeben. Das Senec-Fachpersonal meldet sich im Anschluss mit einem individuellen Beratungsangebot. Das Unternehmen bietet dabei intelligente All-in-one-Speichersysteme mit Speichergrößen von 7,1 bis 17,75 Kilowattstunden an. Auch wenn noch keine PV-Anlage vorhanden ist, gibt es die Möglichkeit, sich über Senec dahingehend beraten zu lassen. Schließlich müssen auch hier vorab einige Dinge berücksichtigt werden, allen voran der Energiebedarf. Besteht schon Klarheit, gibt es im Netz auch Angebote für vollständige PV-Anlagen samt Energiespeicher, etwa bei Priwatt für unter 5.000 Euro.Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Um die Auswirkungen eines Stromausfalls ohne PV-Anlage so klein wie möglich zu halten, gibt es vor allem zwei Möglichkeiten. Die erste ist einer PV-Anlage mit Solarspeicher sehr ähnlich: ein Balkonkraftwerk mit Speicher. Die Vorteile sind praktisch die gleichen wie bei einer PV-Anlage, wenn auch im kleineren Maßstab. Hier übernimmt im Falle eines Stromausfalls ebenfalls der Stromspeicher zeitweise die Energieversorgung. Vorteil gegenüber eine PV-Anlage ist zudem natürlich der Anschaffungspreis. Beim Anbieter Kleines Kraftwerk gibt es derzeit 35 Prozent Rabatt auf die Anlagen und auch die Versandkosten entfallen. Die zweite Möglichkeit ist ein Notstromaggregat, das bei einem Stromausfall selbst Strom erzeugt. Oft sind diese Geräte jedoch recht laut und verbrauchen zur Energiegewinnung fossile Brennstoffe, was sie zu einer unbequemeren und weniger umweltfreundlichen Lösung macht. Vorausgesetzt der Benzinvorrat ist gut gefüllt, handelt es sich hierbei aber auch um eine Lösung, die die Stromversorgung im Zweifelsfall länger aufrechterhalten kann. Marken-Modelle wie etwa von Kärcher gibt es ab 350 Euro zum Beispiel auf Ebay. Gerade bei der Verwendung von Notstromaggregaten gilt es auf die Sicherheitshinweise des Herstellers zu achten. Ein Solarspeicher kann eine lohnende Investition für alle sein, die sich vor den Folgen eines Stromausfalls schützen möchten. Er bietet eine unabhängige Stromversorgung und ermöglicht es, dass wichtige Geräte auch im Notfall in Betrieb bleiben. Auch für Besitzer von Balkonkraftwerken gibt es Möglichkeiten, sich zumindest teilweise gegen Stromausfälle abzusichern





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Solarspeicher PV-Anlage Stromausfall Notstrom Energieversorgung Nachhaltigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Solaranlagen optimieren: Wie ein Solarspeicher hilftSolaranlagen sind eine umweltfreundliche Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Mit einem Solarspeicher kann der Eigenverbrauch weiter gesteigert werden. Dieser Text erklärt, wie ein Solarspeicher funktioniert, für wen er sich lohnt und welche Tipps beim Kauf beachten sind.

Weiterlesen »

Günstiges Balkonkraftwerk: 1147 Euro für Solarstrom mit Anker SpeicherKleines Kraftwerk bietet ein solares Angebot mit bifazialen Modulen und Anker Solarspeicher für 1147 Euro an.

Weiterlesen »

Unbekannter springt im Dunkeln plötzlich auf die Motorhaube einer BielefelderinSchock: Erst sorgt Feuerwerk für einen ungeplanten Stopp in der Bielefelder Innenstadt und dann springt ein Mann auf den Wagen der 32-Jährigen.

Weiterlesen »

Mecklenburg-Vorpommern: Mehr Einsätze im Dunkeln für die DRF-RettungsflugwachtRettungshubschrauber der DRF-Rettungsflugwacht mussten 2024 häufiger nach Sonnenuntergang abheben als 2023. Die Zahl dieser Einsätze hat nach Angaben der DRF bundesweit um 13 Prozent zugenommen.

Weiterlesen »

Dichterin Asma Kready über Damaskus: Ich schreibe über Damaskus wie jemand, der im Dunkeln maltDie Sehnsucht nach meiner Heimat Syrien drückte ich Ende 2022 in einem Gedicht aus. Jetzt, nach dem Sturz des Assad-Regimes, ist alles offen.

Weiterlesen »

Pennsylvania: Diebe stehlen 100.000 Eier – Polizei tappt im DunkelnIn Pennsylvania haben Unbekannte 100.000 Eier gestohlen. Ein kurioser Fall, der jedoch auch einiges über die wirtschaftliche Lage in den USA erzählt.

Weiterlesen »